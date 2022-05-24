رسالة إلى كونترا: هل رأيت ما فعله دياز مع بيريرا؟ سر على خطواته

طالب الناقد الرياضي هتان النجار الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للاتحاد بالسير على خطوات نظيره في الهلال، رامون دياز، في تعامله مع ماتيوس بيريرا.

الهلال جعل بيريرا أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي حين ضمه من وست بروميتش ألبيون الصيف الماضي مقابل 18 مليون يورو بعد مفاوضات طويلة وشاقة، ولكنه لم يُقدم الأداء المتوقع خلال الموسم الجاري رغم أرقامه الجيدة على صعيد صناعة الفرص والأهداف.

اقرأ أيضًا | رد على رئيس الطائي ... البلوي: جروهي فقد الوعي وتلك تفاصيل إصابته

المستوى السلبي من جانب اللاعب أجبر دياز على استبعاده من التشكيل الأساسي ووضعه على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة وآخرها الكلاسيكو أمام الاتحاد في جدة، والذي حسمه الهلال لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليُشعل صراع اللقب مع العميد.

النجار أشاد بسلوك دياز مع بيريرا وإبعاده إياه عن التشكيل الأساسي، وطالب كونترا بالسير على خطواته مع المدافع السعودي زياد الصحفي، مشيرًا إلى أن جلوسه على دكة البدلاء قد يكون لصالحه لأنه سيمنحه فرصة لمراجعة الأخطاء وتصحيحها.

إذ كتب عبر تويتر "ظهر بيريرا المحترف الذي كلف الهلال مئات الملايين بمستوى سيئ فلم يتردد دياز بركنه على دكة البدلاء.. أتمنى ألا يتردد كوزمين مع زياد الصحفي".

تابع "الدكة فرصة لمراجعة الاخطاء وتصحيحها .. ثنائية حمدان وحجازي كانت مميزة وتألق حمدان وقتها كقلب دفاع. كوزمين كونترا ولاعبيه قادرون، نعم قادرووون".

خسارة الاتحاد الكلاسيكو في الجوهرة المشعة مساء أمس جمد رصيده عند 61 نقطة لكنه لم يُبعده عن الصدارة بل قلص الفارق مع مطارده الهلال إلى 3 نقاط فقط قبل 3 جولات من النهاية، وسيلعب العميد مع الطائي والاتفاق والباطن فيما سيواجه الفريق العاصمي كلًا من أبها والفتح والفيصلي.