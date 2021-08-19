رسالة إلى جارديم .. أتظن أنك لن تُحاسب؟

هذه الطريقة خاطئة يا جارديم!

انطلاقة ليست كما كان متوقعًا لفريق نادي الهلال حامل اللقب، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث حقق الزعيم الفوز بهدف دون رد على الطائي، بالرغم من الدعم الإداري الكبير، سواء بالتعاقد مع لاعبين جدد أو جهاز فني قوي بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي يبدو عليه أنه لم يتعود حتى الآن على الأجواء السعودية المميزة.

الهلال لعب بطريقة جديدة عليه، منذ فترة طويلة جدًا لم يلعب بها، وهي اللعب بثنائي هجومي، مكون من الفرنسي بافيتمبي جوميس، والمالي موسى ماريجا، وبالرغم من ذلك، عانى الزعيم طوال مباراته أمام الطائي من قلة الفرص، وعدم قدرة اللاعبين على خلقها بشكل كبير.

بالرغم من عدم ظهور الهلال بالوجه الذي كان ينتظره الجميع، بعد التدعيمات، وفترة الإعداد الكافية في النمسا، لكي يتعرف الجهاز الفني الجديد باللاعبين، إلا أن الجميع كان راضيًا بالأداء والنتيجة، ملتمسًا العذر بأننا مازلنا في بداية الموسم، ولم يشارك أبرز اللاعبين الجدد بعد "البرازيلي ماتيوس بيريرا" وغيرها من الأمور، حتى تحدث جارديم بعد المباراة!

المدرب البرتغالي دافع بشكل كبير على طريقة لعبه، وأكد على أنه سيلعب بها، في "عناد" واضح وصريح للجميع، بالرغم من أن لاعبي الهلال لم يتعودوا على تلك الطريقة، وهو ما تسبب في ظهورهم بشكل باهت في مباراة أمام فريق صاعد حديثًا، في رسالة يؤكد فيها على أنه لن يقبل بأي انتقادات.

يبدو على المدرب البرتغالي أنه يعتقد بأنه جاء من أجل فعل ما يريد دون حساب، وأنه مهما فعل لن ينتقده أحد، عليه أن يعلم جيدًا بأنه يقود فريقًا لا يقل عن أي فريق أوروبي قاده أو حلم بقيادته، وأنه تأكد بنفسه من هذا الأمر جيدًا.

الدوري السعودي فرض نفسه واحدًا من أقوى الدوريات على الساحة حاليًا، فهو الأقوى عربيًا وآسيويًا، وينافس على أن يصبح ضمن الأقوى على مستوى العالم، في ظل قوة المنافسة، والنجوم المتواجدين فيه، وهذا بشهادة جميع من تابعه أو نال شرف المشاركة فيه، من لاعبين ومدربين وإداريين.

وإذا كان يعتقد جارديم أنه جاء من أجل التنزه فهو خاطئ، لأنه لا توجد فرصة من أجل ضياع نقاط أو تجربة لاعبين، فكان هناك فترة إعداد كافية كان من الممكن أن يجرب فيها طرق لعب جديدة أو لاعبين في مراكز غير مراكزها وغيرها من الأمور، وليس في المباريات الرسمية، لأن النقطة سيحاسب عليها نهاية الموسم.

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الجميع يرى أن كل الفرق السعودية استعدت بشكل قوي جدًا لانطلاق بطولة دوري المحترفين، وذلك عن طريق فترات الإعداد سواء الداخلية أو الخارجية، وأيضًا التعاقدات القوية التي قامت بها كل الفرق المنافسة للهلال، على رأسها النصر والأهلي والاتحاد والشباب، وهذا يعني أن الخطأ لن يكون مسموحًا به.

رسالتي إلى المدرب البرتغالي هي أنه يجب عليه العلم جيدًا بأنه يدرب فريقًا كبيرًا، ويلعب في دوري قوي جدًا لا يُسمح فيه بفقدان النقاط، لأنك ستعاقب على هذا الأمر سريعًا.

والأهم من ذلك وراءك جمهور كبير وضخم، لا يقبل إلا بالفوز وبأداء مقنع، جمهور نادي الهلال سيساندك ويدعمك بكل ما أوتي من قوة حتى الرمق الأخير، وعليك استغلال ذلك جيدًا، وعدم الدخول في حالة من الجدال والعناد مع الجميع، بهدف إقناع الجميع بأن وجهة نظرك هي الأصح، لأن هذا الأمر سيكلفك الكثير.

وفي نهاية رسالتي إلى مدرب الهلال، أتمنى له أن يوفق ويقدم كل ما لديه من فكر تدريبي منتظر، لأننا نعلم جيدًا قدره ومكانته، وننتظر منه الكثير، وأن يساعد على تطوير الكرة السعودية قدر ما يستطيع، لكي يحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية.