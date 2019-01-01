رسائل من الحائلي: سنعيد أمجاد الاتحاد ولن يثنينا أحد عن حقوق نادينا

العميد سيبقى تحت قيادة أنمار الحائلي حتى عام 2023

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثنى أنمار الحائلي؛ الرئيس الجديد لنادي اتحاد جدة السعودي، على اهتمام القيادات بالمملكة بالشباب ومنحهم فرصة لرئاسة الأندية، مؤكدًا أن سيعيد أمجاد العميد هو مجلس إدارته.

الحائلي فاز برئاسة النادي الجداوي منذ أسبوع بالتزكية، حيث كان المرشح الوحيد، ليخلف لؤي ناظر.

وكتب رئيس نادي الاتحاد الجديد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الرهان على الشباب في قيادة الأندية الرياضية، معول نجاح يوائم رؤية السعودية ٢٠٣٠ في صناعة مستقبل رياضي مزدهر، شكرًا لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على دعم منحنا فرصة رئاسة الأندية".

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وأضاف: "شكرًا لسمو رئيس هيئة الرياضة، ولمن وثق بي وبهذه الإدارة التي لن تحيد عن دورها الأساسي في مواكبة التطلعات وصناعة الإنجاز وإعادة أمجاد العميد، شكرًا لمن دعم ترشحي، وساندني في الظفر بفرصة رئاسة أعرق أندية الوطن".

رئيس العميد اختتم: "شكرًا لكم أنتم أيها الجمهور العظيم، ثقوا أنكم الكنز الذي يستحق أن يدلل بالإنجازات، لن يثنينا أي شيء عن حقوق نادينا، أهدافنا واضحة لن تقل عن القمة والتميز والألقاب، ثقوا أننا سنواصل الليل بالنهار لتحقيق الاتحاد الذي تتمنون في كافة المنافسات والمسابقات".

1⃣ الرهان على الشباب في قيادة الأندية الرياضية، معول نجاح يوائم رؤية السعودية ٢٠٣٠ في صناعة مستقبل رياضي مزدهر،

شكراً لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على دعم منحنا فرصة رئاسة الأندية..#انا_الاتحاد — أنمار الحائلي (@anmar444) June 25, 2019

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد سيتولى مهامه لأربع سنوات مقبلة، حتى عام 2023.