رسائل مؤثرة من نجوم نابولي لأنشيلوتي بعد رحيله

نجوم نادي نابولي يبعثون برسائل مؤثرة للمدير الفني الراحل عن الفريق كارلو أنشيلوتي.

بعث نجوم فريق نابولي بعدة رسائل مؤثرة لمديرهم الفني كارلو أنشيلوتي مدربهم على مدار آخر موسمين عقب أن تم الإعلان عن إنهاء تعاقده مع الفريق.

جاء هذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات هؤلاء النجوم فيها وكان أبرز من ودعوا أنشيلوتي حتى الآن الثنائي كوستاس مانولاس والبرازيلي آلان.

وكتب مانولاس: "شكرًا جزيلًا لكل ما قدمت به من أجلي ومن أجل نابولي، لقد كان شرفًا لي أن تكون المدير الفني الخاص بي".

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وأضاف اللاعب اليوناني منهيًا رسالته: "أتمنى لك كل الحظ السعيد في العالم أنت وفريق العمل الخاص بك، أتمنى دومًا الأفضل لكم لأنكم تستحقونه".

وأكمل زميله آلان: "أنه شخص مميز للغاية أكثر من أي مدير فني آخر، أريد أن أشكرك على كل شيء قمت به في آخر عامين، وأتمنى لك وللجميع التوفيق".

وكانت إدارة نابولي قد أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم عن إقالة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للبارتينوبي من تدريب الفريق رغم الفوز بالأمس أمام جينك بأربعة أهداف نظيفة في دوري أبطال اوروبا.

جدير بالذكر أن نابولي كان قد صعد لدور الـ ١٦ في المركز الثاني بمجموعته عقب مباريات الجولة السادسة والختامية مساء الأمس خلف ليفربول المتصدر.

