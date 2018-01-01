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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ساؤول: وجود ريال مدريد خلفنا في الترتيب ممتع جدًا

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Getty Images
لاعب وسط أتليتكو مدريد سعيد بوضع ريال مدريد الصعب في الليجا ويتحدث كذلك عن مواجهة يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يُخف ساؤول نيجيز لاعب وسط أتليتكو مدريد سعادته البالغة بتواجد ريال مدريد خلف فريقه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما أكد على صعبة مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

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ويتفوق أتليتكو مدريد بفارق نقطتين عن ريال مدريد في جدول ترتيب الليجا، إذ يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة، وقد سُئل ساؤول عن شعوره تجاه هذا الأمر، فأجاب "وجود ريال مدريد خلفنا في الترتيب ممتع، ممتع جدًا. هم لا يلعبون الآن وأتمنى أن نستغل هذا ونُوسع الفارق معهم".

صاحب الـ24 عامًا أكد عدم وجود أصدقاء مقربين له في ريال مدريد المتواجد حاليًا في الإمارات لخوض بطولة كأس العالم للأندية، لكن موضحًا في نفس الوقت أن علاقته جيدة بزملائه منه في المنتخب الوطني وأنه بعيد عن المشاكل والاحتكاك، كما قال عن إمكانية تتويج فريقه باللقب "نعم، هذا ممكن بالطبع".

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"إنه الموسم الذي يتلو كأس العالم، موسم غريب لم يفلت أحد منه، وكل شيء متوازن أكثر، ليس فقط في الليجا بل حتى في خارج إسبانيا. الفرق التي لم تمتلك لاعبين كثر في كأس العالم نالت فرصة أفضل للاستعداد للموسم. علينا أن نتمتع بالطموح ونسير خطوة بخطوة. المباراة ضد اسبانيول خطيرة".

وأوقعت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أتليتكو مدريد في مواجهة صعبة ضد اليوفنتوس، وقد تحدث ساؤول عنها قائلًا "أي خصم سيكون صعبًا. هم فريق قوي لكننا قادرون أيضًا على إيذائهم. كريستيانو سيعود إلى مدريد وهو لاعب سجل دومًا ضدنا، سنحاول العمل على ألا يُسجل ضدنا تلك المرة".

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