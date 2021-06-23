رد كوري يحبط النصر في استقدام "الاخطبوط"

النصر مازال يبحث عن حارس جديد

يسعى نادي النصر، للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي مميز، من أجل تعويض الأسترالي برادلي جونز، وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ورحل برادلي جونز عن صفوف نادي النصر بنهاية الموسم الماضي، وذلك بعدما انتهى عقده، حيث فضلت الإدارة عدم التمديد له، من أجل التعاقد مع حارس جديد.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، رد على العرض النصراوي المقدم لضم حارسه الدولي جو هيون وو.

نادي أولسان هيونداي رفض عرض نادي النصر، ورد على العالمي برسالة محبطة مفادها "الأخطبوط ليس للبيع"، ليغلق كل الطرق أمام العالمي للتعاقد معه.

جاء ذلك بعدما تقدم نادي النصر بعرض وصل قيمته إلى 3 ملايين دولار لنادي أولسان الكوري، مع وعد بحصول الحارس الملقب بـ"الاخطبوط" على راتب سنوي يصل إلى 2.5 مليون دولار.

العرض الذي تقدم به نادي النصر كان مغريًا جدًا للحارس الكوري الجنوبي، خاصة وأنه يحصل على راتب مليون دولار من ناديه، ولكن إدارة أولسان رفضت رحيله.

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وارتبط اسم نادي النصر بأكثر من حارس مرمى خلال الفترة الماضية، أبرزهم محمد العويس حارس الأهلي، وفواز القرني حارس الاتحاد، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري.