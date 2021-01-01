رد "قوي" من رئيس النصر على عقوبة حمدالله .. والمغربي يعلق

عقوبة قوية لحمدالله بسبب لقاء الفيصلي في كأس الملك

رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، على فرض عقوبة بحق المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق بسبب مباراة الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين في دور نصف النهائي الذي انتهى بتأهل عنابي سدير.

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض عقوبة بإيقاف المغربي حمدالله لمدة 15 يومًا بسبب فعل غير لائق في لقاء الفيصلي، وأكدت اللجنة أن العقوبة قابلة للتمديد حيث تتم استكمال دراستها حاليًا.

وجاء رد مسلي آل معمر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقوبة بشبهه إما إدانة أو براءة .. والشك يفسر لصالح المتهم .. لو (ثبت) لنا تجاوزًا من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الإنضباط".

وأضاف رئيس النصر الجديد: "سنستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله، لأنه لم تطلب إفادته، ولم تحدد ماهية مخالفته .. ولأن لدينا مشاركة وطنية تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين".

لا عقوبة بشبهه إما إدانة أو براءة .. والشك يفسر لصالح المتهم ..



لو (ثبت) لنا تجاوزا من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الإنضباط ..



سنستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله، لأنه لم تطلب إفادته، ولم تحدد ماهية مخالفته .. ولأن لدينا مشاركة وطنية تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين. — مسلي آل معمر (@musalli9) April 7, 2021

وفي نفس السياق، جاء رد فعل حمدالله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إني أتصدق بعِرضي على كل من ظلمني".

إني أتصدق بعِرضي على كل من ظلمني 🙏🏻 — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) April 7, 2021

ويستعد النصر للمشاركة في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من الوحدات الأردني والسد القطري والفائز من مواجهة العين الإماراتي وفولاذ الايراني.