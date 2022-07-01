رد قاسٍ على البلطان .. "لو هبط الأربعة الكبار سيتجه الجمهور لهم وتبقى وحيدًا"

البلطان قال أنه دفن جملة الأربعة الكبار

رد الصحفي خالد البدر بشدة وقسوة على خالد البلطان رئيس نادي الشباب بخصوص حديثه عن هبوط الأهلي ودفن نظرية الأربعة الكبار للأبد، واصفًا الرجل المثير للجدل بأنه أكثر المتضررين مما حدث للفريق الجداوي.

الكارثة حلت بالأهلي فعليًا بهبوطه لدوري الدرجة الأولى السعودي بعد فشله في الخروج بأكثر من نقطة التعادل السلبي مع الشباب في آخر جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ماذا قال البلطان عن هبوط الأهلي والأربعة الكبار؟

رئيس الشباب المعروف بتصريحاته الاستفزازية والجدلية أكد خلال حديثه مع الصحفيين عقب ختام الدوري السعودي بأنه دفن بنفسه نظرية الأربعة الكبار التي يتحدث عنها الإعلام من سنوات.

وأضاف كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط آنذاك "في الملز قبرت بيدي هذه مقولة (الأربعة الكبار)، هذه المقولة التي كرسها الإعلام الرياضي لأكثر من 50 سنة، ظل يردد أن القمة محدودة والقمة مغلقة بسياج ولا يدخلها إلا هؤلاء الأربعة، وأنا اليوم دفنتها لهم".

"دفنت هذه المقولة، وماتت، الإعلام وضع قضية الأربعة الكبار وممنوع الاقتراب منها، وكأن القمة ممنوع الاقتراب منها، القمة في الرياضة لمن تعب ولمن اجتهد، لا يوجد كبار في الرياضة، كبار في مرحلة مؤقتة، الدورات في الرياضة موجودة، بمعنى أن كل عشر سنوات يظهر فريق ممتاز ويسيطر أو عدة فرق، وتختفي ثم تظهر". (هنا المزيد من التفاصيل)

البكر: حتى لو هبط الأربعة معًا، الجمهور سيلحق بهم وتبقى وحيدًا

الصحفي المخضرم تحدث عن هبوط الأهلي لبرنامج "سوالف رياضية" قائلًا "أكثر المتضررين من هبوط الأهلي هو خالد البلطان، الأضواء التي كان يمنحها الأهلي للبلطان بمجرد الحديث عنه ستختفي، أتوقع أن يندثر البلطان تمامًا إعلاميًا لأن ظهوره في الإعلام لا يُغذيه سوى حديثه عن الأهلي".

أضاف عن نظرية الأربعة الكبار "لو بقي الشباب لوحده في الدوري السعودي للمحترفين وهبطوا الأربعة الكبار جميعًا لدوري الدرجة الأولى سيلحق بهم الجمهور ويبقى البلطان مع ناديه وحيدًا، مهما حدث ومهما تغير لن تتغير تلك المقولة الثابتة والتاريخية".

وأتم "وجود الهلال بين الأربعة الكبار يعني أن البلطان موجود، الجماهيرية والإعلام وتأثير البطولات لا يغير شيئًا في تلك النظرية، ومقولة الأربعة الكبار لا تضيف أو تُقلل من الأهلي في شيء".

خالد البدر :

أكثر المتضررين من هبوط الأهلي هو "خالد البلطان" ..

سوالف رياضية ..@KhaleadBader pic.twitter.com/HQg0aBCuDV — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 1, 2022

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