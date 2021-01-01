رد قاسي من مصطفى محمد على تصريحات أحمد بلال

مصطفى محمد يتألق بقميص جلطة سراي

رد مصطفى محمد لاعب جلطة سراي المعار من نادي الزمالك، بشكل قاسي على أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق بعد تصريحات الأخير عنه في إحدى القنوات التلفزيونية.

أحمد بلال علق على مصطفى محمد خلال الساعات الأخيرة في إحدى البرامج على شاشة قناة "أون تايم سبورتس" بطريقة غير لائقة، تسببت في هجوم الجماهير على مهاجم الأهلي السابق.

وجاء رد مصطفى محمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لتظهر غضب اللاعب من تصريحات بلال، خاصًة وأنه دائم الهجوم عليه خلال الفترة الماضية.

وقال مهاجم الزمالك المعار إلى جلطة سراي التركي: "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم".

وأضاف مصطفى محمد في تصريحاته: "لكن لما الأمر يوصل لي دخول الأم في دا مفهوش أي أحترام أتمني أن الناس تحترم نفسها في الكلام".

عمري ما زعلت من اي نقد بتعرض ليه وبحترم كل اراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الامر يوصل لي دخول الام في دا مفهوش اي احترام اتمني ان الناس تحترم نفسها في الكلام👌 — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) February 17, 2021

ويتألق مصطفى محمد رفقة جلطة سراي في الوقت الحالي، حيث أحرز 4 أهداف في أول 4 مباريات له رفقة الفريق التركي وساعدهم في تصدر الدوري التركي.