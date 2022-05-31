رد قاسٍ من كورتوا على جمهور أتلتيكو بعد إزالة لوحة تكريمه!

جمهور أتلتيكو مدريد حطم لوحة تكريم تيبو كورتوا من ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بعد فوز البلجيكي بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

رد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بطريقة قاسية على جمهور فريقه السابق أتلتيكو مدريد، بعد تحطيم لوحة تكريمه في ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

جمهور أتلتيكو مدريد قرر تحطيم اللوحة التي تحمل اسم كورتوا في رصيف أساطير النادي خارج ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بعد تصريحات البلجيكي المثيرة للجدل قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن كورتوا من قيادة ريال مدريد لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي مساء السبت بهدف دون رد.

وتألق كورتوا بشكل هائل خلال المباراة النهائية من خلال التصدي لتسع كرات من لاعبي ليفربول، وحصل على جائزة رجل المباراة، ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الأول في مسيرته.

ما هو رد كورتوا؟

واستخدم كورتوا حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، موجهًا رسالة ضمنية إلى جمهور أتلتيكو مدريد بعد تحطيم لوحة تكريمه.

وكتب كورتوا: "هلا مدريد"، إلى جانب وسم للتذكير بفوز النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة، مع صورة وهو يحمل كأس دوري الأبطال وجائزة رجل المباراة النهائية.

كيف بدأ الجدل؟

حالة الجدل بين كورتوا وجمهور أتلتيكو مدريد بدأت عندما تذكر البلجيكي نهائي دوري الأبطال الذي خسره مع "الروخيبلانكوس" أمام ريال مدريد في لشبونة.

وقال كورتوا قبل نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول في مؤتمر صحفي: "الآن أنا على الجانب الجيد من التاريخ".

وقام بعدها إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد بصب الزيت على النار، عندما منح جمهور فريقه الإذن لإزالة لوحة تكريم البلجيكي خارج ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وقال سيريزو عندما طلب المشجعون إزالة لوحة كورتوا: "إذا كنتم تريدون ذلك، احملوا معولًا ومجرفة وازيلوها".

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