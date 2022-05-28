رد فعل غريب من الأهلي بعد التعادل أمام النصر

تعرف على موقف إدارة الأهلي بعد تعثر الفريق بالكلاسيكو

تعادل فريق النادي الأهلي أمام نظيره النصر في مباراة الكلاسيكو، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موقف الأهلي يتعقد في الدوري السعودي للمحترفين

أصبح موقف النادي الأهلي في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين معقد الآن، بعد أن وصل إلى النقطة 31، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

ويتبقى أمام الأهلي مباراتين فقط، أمام الرائد الذي يصارع الهبوط هو الآن، ثم أمام الشباب الذي يسعى لخطف المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

الأهلي أصبح الآن موقفه معقد للغاية، حيث من الممكن أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، في حال تعثره في آخر مباراتين.

ما هو رد فعل إدارة الأهلي بعد التعادل أمام النصر؟

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن موقف إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بعد تعادل الأهلي مع النصر في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما.

وأكدت الصحيفة على أن إدارة الأهلي قررت تقديم مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل لاعب بعد التعادل مع النصر.

جاء موقف إدارة الأهلي، تقديرًا منها لما أسمته روح اللاعبين وقتالهم والمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق في مباراة الكلاسيكو.

وتغاضت إدارة الأهلي عن التعثر وتعقد موقف الفريق، ونظرت إلى المستوى الذي ظهر به الفريق بالكلاسيكو.

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