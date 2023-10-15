رد فعله لا يصدق .. نجل كريستيانو رونالدو ينبهر بـ "تيفو" الاحتفال بنجم النصر!

نجم الدوري السعودي حقق إنجازًا جديدًا

SHAHID

نشرت جورجينا رودريجيز صديقة نجم النصر كريستيانو رونالدو مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أظهر رد فعل لا يُصدق لنجل الأسطورة البرتغالية تجاه تيفو الاحتفال بإنجازه الهائل مع منتخب بلاده.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو كان قد حقق إنجازًا أسطوريًا جديدًا بأن أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل للمباراة الدولية رقم 200 مع منتخب بلاده، وذلك بعد تواجده أساسيًا في مواجهة تصفيات يورو 2024 أمام أيسلندا خلال يونيو الماضي.

جماهير بلاده احتفلت بهذا الرقم المثير للإعجاب قبل المواجهة الأخيرة أمام سلوفاكيا برفع تيفو خاص كتب عليه "CR 200"، وقد كان نجله "كريستيانو جونيور" موجودًا ضمن الحاضرين في الملعب وشهد تلك اللحظة الرائعة لوالده.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

نجل صاحب الـ38 عامًا بدا منبهرًا وغير مصدق ما يراه وقد وثقت جورجينا تلك اللحظة بالفيديو ونشرتها عبر خاصية "الستوري" في إنستجرام.

Instagram

يُشار إلى أن البرتغال هزمت سلوفاكيا 3-2 وقد سجل نجم الدوري السعودي هدفين من ثلاثية منتخب بلاده، وقد ضمن المنتخب بذلك التأهل إلى يورو 2024 بعد فرنسا وبلجيكا.

SHAHID