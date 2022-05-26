رد صادم من بايرن ميونخ على عرض برشلونة الأول حول ليفاندوفسكي!

إدارة البايرن لا تتفاوض من الأساس مع برشلونة

كشفت الصحافة البولندية عن وجود تعثر في مفاوضات نادي برشلونة الإسباني مع فريق بايرن ميونخ الألماني حول صفقة روبرت ليفاندوفسكي.

وكان مهاجم العملاق البافاري قد أكد لناديه منذ أيام أنه يرغب في مغادرة الفريق، ويبحث عن تجربة جديدة من الواضح أنها ستكون مع البلوجرانا.

لكن الصحفي البولندي، توماس فودارشيك، قد كشف عن أسلوب الفريق الألماني في غلق باب المفاوضات من الأساس مع النادي الكتالوني.

ماذا حدث؟

بحسب الصحفي البولندي، توماس فودارشيك، وهو أحد المقربين من المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، فإن إدارة العملاق البافاري لم تستجب لعرض برشلونة من الأساس.

حيث أوضح توماس، أن برشلونة قد قدم عرضًا بالفعل بقيمة 30 مليون يورو لشراء ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

لكن الإدارة لم ترد على هذا العرض، وليس من الواضح إذا كان ذلك بسبب ضعف المقابل المادي من وجهة نظرهم، أو لرغبتهم في عدم بيع اللاعب من الأساس.

ماذا عن رغبة ليفاندوفسكي؟

اللاعب البولندي قد سبق وأعلن رغبته بالرحيل لإدارة بايرن ميونخ، وهو ما لم يخفه أوليفر كان المدير التنفيذي للنادي، أو حسن صالح حميديتش المدير الرياضي.

وعلى الرغم من ذلك، فيأتي تعنت البايرن لإتمام الصفقة بعد أيام فقط من معرفة تلك الرغبة وإعلانها للجميع.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي قد شارك هذا الموسم مع العملاق البافاري في 46 مباراة سجل من خلالها 50 هدفًا، فيما قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه.