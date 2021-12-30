رد صادم من بارتوميو .. ألفيش حاول العودة لبرشلونة في 2019

كشف داني ألفيش، لاعب برشلونة الحالي، والمنضم حديثًا في صفقة انتقال حر، أنه حاول العودة إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال عام 2019، ولكن رد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي في ذلك الوقت صدمه.

وانضم الظهير البرازيلي إلى برشلونة قبل عدة أسابيع، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ساو باولو البرازيلي في سبتمبر الماضي، ومن المنتظر أن يكون ظهوره الرسمي الأول أمام ريال مايوركا يوم الأحد المقبل.

ورحل صاحب الـ 38 عامًا، عن برشلونة في صيف 2016 بعد نهاية عقده مع البلوجرانا، عندما كان بارتوميو رئيسًا للنادي، وانضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وقال ألفيش في تصريحات صحفية، عن رئيس النادي: "لم أكن لأقبل عرضًا منه، لقد غادرت عندما كان رئيسًا ولم يكن من المنطقي العمل معه من جديد".

ولكن عاد ألفيش في 2019، وطلب العودة إلى برشلونة، بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، ولكن بارتوميو فاجأه حينها برد صدمه.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن ألفيش بعث في ذلك الوقت رسالة إلى بارتوميو وقال له: "سيدي الرئيس، هل كل شيء بخير؟، أريد العودة إلى الفريق، أريد العودة إلى المنزل، أسعى للمشاركة في كأس العالم 2022 وأنا لاعبًا في صفوف برشلونة".

وأضاف: "دعنا نضع كبرياءنا جانبًا، نحتاج بعضنا البعض ونحن نعرف بعض".

ومن جانبه رد بارتوميو وقال: "بالنسبة للعودة إلى الفريق لا توجد مشكلة، ولكن يجب أن توافق الإدارة الفنية، هل تحدثت مع أبيدال؟".

ورد اللاعب البرازيلي: "يمكنني التحدث معه إذا أردت"، ليرد عليه بارتوميو قائلًا: "أبلغت أبيدال ويمكنكم التواصل مع بعضكم".