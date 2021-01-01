رد رسمي "قوي" من الزمالك على إمكانية تعيين حكام "مصريين" للقاء القمة أمام الأهلي

هل يدير حكام مصريين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك؟

رد نادي الزمالك بشكل رسمي على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، حول إسناد مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، لطاقم حكام مصريين في اللقاء المقرر له الشهر الجاري.

أشارت تقارير أمس الثلاثاء إلى أن اتحاد الكرة المصري بقيادة أحمد مجاهد، كان يرغب في إسناد المباراة المقرر لها 18 أبريل الجاري لطاقم حكام أجنبي.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي: " في الوقت الذي بدأت فيه الأنباء تتردد عن إمكانية إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري، ورغم أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري".

وأضاف: "إلا أن النادي ونظرًا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض اي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة".

الأهلي والزمالك سيتواجهات يوم 18 أبريل المقبل، على استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في المباراة المؤجلة.

الزمالك متصدرًا لترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 11 لقاء.