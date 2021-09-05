رد رسمي .. الاتحاد يكشف موقفه من حمدالله وعبدالحميد

هل عرض حمد الله على الاتحاد؟

كشف أحمد الكعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد، عن بعض الأمور التي تخص العميد، سواء ما تردد عن التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، أو غيرها من الأمور المهمة.

الكعكي تحدث عن الكثير من الأمور المتعلقة بنادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، ليوضح للجميع حقيقة ما تردد حول ناديه.

ما هي حقيقة عرض حمد الله على الاتحاد؟

خلال تصريحات لإذاعة "ألف ألف" رفض الكعكي الحديث حول هذا الأمر، احترامًا لعلاقات الطيبة التي تجميع بين الاتحاد والنصر خلال الوقت الحالي.

وقال الكعكي: "في نادي الاتحاد نحترم النصر ورجالاته، ولن أعلق على خبر انتقال حمدالله للاتحاد بالنفي أول التأكيد".

ما هو موقف الاتحاد من الانتقالات الشتوية وتجديد عبد الحميد؟

نائب رئيس الاتحاد، تحدث عن صفقات ناديه التي سيبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022، والتي سيتم من خلالها تدعيم صفوف الفريق.

وتابع: "صفقات الفترة الشتوية ستكون مدروسة، ومن أهم معاييرها الحصول على شهادة الكفاءة المالية والرخصة الآسيوية، وسنقيم مدى الحاجة لذلك".

وعلق الكعكي على مسألة التجديد لسعود عبدالحميد الظهير الأيمن للفريق، حيث قال: "سعود لاعب اتحادي ومتفقين على مجمل التفاصيل، وتداخل فترات معسكرات المنتخب أسهم في تأجيل إعلان التجديد معه".

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هل فاوض الاتحاد أنسيلمو ولماذا تعاقد مع كورونادو ونياكاتي؟

الكعكي واصل حديثه قائلًا: "أنسيلمو دي مورايس لم يكن الخيار الأول لنادي الاتحاد، وكان لدينا خيارات أخرى، وبقاء كريم الأحمدي سبب من أسباب انسحابنا من صفقة أنسيلمو".

وواصل: "لم تكن لدينا نية للاستغناء عن كريم الأحمدي، ولكنه أصيب بكسر إجهادي ولله الحمد لا يستدعي تدخل جراحي لذلك تقرر استمراره".

واختتم أحمد الكعكي تصريحاته قائلًا: "البرازيلي إيجور كورنادو والفرنسي يوسف نياكاتي يشكلان القطعتين التي كان يفتقدها الاتحاد الموسم المنصرم، ومع طريقة المدرب الجديد الهجومية سيكون لهم دور فعال".

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