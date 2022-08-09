رد الجميل لمورينيو؟ فينالدوم يكشف دور صلاح في انضمامه لروما

الملك المصري يحمل الوفاء في قلبه

قدم نادي روما الإيطالي لاعبه الجديد، الهولندي جيورجينيو فينالدوم بشكل رسمي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، على أن يتم التقديم الجماهيري في موعد لاحق.

فينالدوم لاعب ليفربول وباريس سان جيرمان السابق، أدلى بالعديد من التصريحات في المؤتمر الصحفي الذي تم تقديمه به.

دور صلاح وحكيمي

فقد أشار الهولندي الدولي، إلى أنه "جاهز في الوقت الراهن للعب من الناحية الذهنية" وأنه "قضى بالفعل الفترة التحضيرية مع باريس سان جيرمان، ولكنني سأنتظر كيف ستسير الأمور".

وتحدث الهولندي عن الأشخاص الذين قدموا له النصيحة قبل الانتقال إلى روما، مشيرًا إلى أن كلًا من النجم المصري محمد صلاح زميله السابق في ليفربول، وكذلك زميله في هولندا كيفين ستروتمان قدما له النصيحة بالانتقال إلى روما.

كيف استقبله مورينيو؟

كذلك فقد أشار فينالدوم إلى أن زميله السابق في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، نصحه باللعب في روما مشيدًا بأجواء فريق العاصمة الإيطالية رغم أنه كان لاعبًا لإنتر ميلان.

وتناول فينالدوم تأثير رغبة روما الكبيرة في ضمه على قراره، مشيرًا إلى أن المدرب مورينيو "اسمه يتحدث عن نفسه، لم أتحدث معه إلى الآن، قال لي إن علي القدوم لأنه بدأ يتحدث مع اللاعبين حول ذلك".