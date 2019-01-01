ردود أفعال غاضبة تجاه الوليد بن طلال بسبب شعبية الهلال والمنافسين

جدل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أثار سمو الأمير الوليد بن طلال جدلاً كبيرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر تغريدة كشف فيها عن رأيه في الشعبية الطاغية لنادي الهلال (من وجهة نظره) في المملكة العربية السعودية.

وكان بن طلال عضو شرف نادي الهلال السعودي قد غرد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقال : " نبارك لنادي @Alhilal_FC انتخاب @Fahad_Alotaibi_ رئيساً".

الوليد بن طلال يتحدث عن الأرقام .. كيف لا يتحدث وهو ملك الأرقام ..

ولكن الذي قدم له هذه الاحصائية نسي ان يخبره ان الاتحاد صاحب القوة الشرائية الأعلى بتصدره قائمة الحضور الجماهيري على مدى موسمين متتاليين وأن الهلال لم يقتحم القائمة منذ ٩ سنوات😅https://t.co/aeAzWOHx6V — ابراهيم البكيري (@ibrahim_albkeri) June 20, 2019

وأضاف : "نهنئ جمهور #الهلال والـ(8,600,000) متابع بتويتر الذي يساوي مجموع متابعي الأندية الزميلة (8,600,000):

@ittihad: 3,600,000

@AlNassrFC: 2,700,000

@ALAHLI_FC: 1,800,000

@AlShababSaudiFC: 300,000

@alwehdaclub1: 200,000

وتسببت هذه التغريدة في حالة جدل كبير بين جماهير الأندية المختلفة، حيث رد رئيس نادي النصر السابق سمو الأمير ممدوح بن عبدالعزيز وقال : "أن الأندية الزميلة التي تعتمد على جماهيرها وأرقامها الصحيحة دن سراء أعضاء وهميين .. هذا سلمك الله أقوى تصويت طرح المستشار تركي آل لشيخ وكان الفوز من نصيب النصر، فأين ذهب جمهوركم. أمام إذا كنت تعتمد على تصويت البرامج أكشنية فهذا شأنك".

وأكمل : "النصر شعبيته طاغية في الخليج والوطن العربي الكبير وفي آسيا كونه أول عالمي مثل آسيا والمحلي سيبقى محليًا".

⭕️حمد الله، عموري، بنشرقي وأبرز اللاعبين المستهدفين بالدوري السعودي في انتقالات صيف 2019



من سيغادر منهم الدوري السعودي برأيك 🤔



👈https://t.co/ki8KLAuu5Z pic.twitter.com/neWr9aitqH — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 20, 2019

الإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم البكيري رد أيضًا عبر تويتر : "الوليد بن طلال يتحدث عن الأرقام .. كيف لا يتحدث وهو ملك الأرقام".

وأضاف : "ولكن الذي قدم له هذه الاحصائية نسى أن يخبره أن الاتحاد صاحب القوة الشرائية الأعلى بتصدره قائمة الحضور الجماهيري على مدى موسمين متتاليين وأن الهلال لم يقتحم القائمة منذ ٩ سنوات".