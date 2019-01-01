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كأس آسيا

ردود أفعال الجماهير - نزل "صلاح" ووصول تاريخي لعُمان والحبسي مشجعًا

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الحبسي
عُمان تحقق صعود صعب

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق المنتخب العُماني الفوز على تركمانستان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بكأس آسيا.

وتأهل المنتخب العُماني مباشرة إلى الدور الثاني من كأس آسيا، كأفضل ثوالث ضمن منافسات دور المجموعات.

وانتشرت ردود أفعال قوية بين الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها جاء بسبب حضور علي الحبسي وسط الجماهير.

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وقام أحد الأشخاص من جماهير عمان بمطالبة بإشراك صلاح اليحيائي بدلًا من خالد الهاجري، بسبب تراجع مستواه في المباراة حيث قال له "طلع الهاجري ودخل صلاح".

 

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