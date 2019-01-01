النتائج المباشرة
كأس آسيا

ردود أفعال الجماهير - "سوبر هاتريك" المعز يصعد بقطر لثمن نهائي كأس آسيا

آخر تحديث
التعليقات()
قطر - المعز علي
قطر تصعد لدور الـ16 بكأس آسيا

نجح المنتخب القطري في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، في منافسات كأس الأمم الآسيوية، على نظيره الكوري الشمالي بستة أهداف نظيفة.

وضمن العنابي الصعود إلى دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية، بعد الحصول على 6 نقاط في أول جولتين بالبطولة.

وانتشرت ردود أفعال الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد فوز العنابي العريض على كوريا الشمالية.

اختيارات المحررين

وجاءت ردود الأفعال مشيدة باللاعب القطري المعز على عبدالله، الذي سجل سوبر هاتريك في مباراة اليوم أمام كوريا الشمالية.

ونرصد لكم بعض ردود أفعال الجماهير

 

 

الموضوع التالي:
آل الشيخ: لست متابعًا لصفقات الأهلي ولا يمكن اختذال تاريخه في مواسم سيء
الموضوع التالي:
خاص – رامسي يتجاوز الفحص الطبي استعدادًا للانضمام ليوفنتوس
الموضوع التالي:
سولاري يوضح إصابة بنزيما ويؤكد: استبعاد إيسكو ليس لأسباب شخصية
الموضوع التالي:
نجم ريال مدريد حزين بسبب صافرات جماهير بيتيس
الموضوع التالي:
تركي آل الشيخ: زيارتي لم تكن للزمالك وهذه حقيقة دعمى لصفقة بوطيب
إغلاق