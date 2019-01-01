ردود أفعال الجماهير - رغم التأهل.. حسرة على أداء الإمارات وغياب عموري

الإمارات تتصدر المجموعة الاولى برصيد 5 نقاط

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تأهل المنتخب الإماراتي، لدور ثمن نهائي كأس الأمم الآسيوية، بعد التعادل أمام نظيره التايلاندي بهدف لكل منهما.

واستضاف ستاد هزاع بن زايد المباراة، بين الإمارات وتايلاند، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وانتشرت ردود أفعال مختلفة بين الجماهير الإماراتية، حيث تذكر أحد الجماهير عمر عبدالرحمن، لاعب الهلال السعودي وأن المنتخب الإماراتي افتقده. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

ماعرف ليش تذكرت قصة وصول منتخبنا للنهائي في كاس الخليج بالكويت. #الامارات_تايلاند — الشاهين U.A.E (@zayedarab1) January 14, 2019

زاكروني مدرب لن يخدم منتخب الامارات نتائج غير مقنعه المنتخب بحاجه للكابتن مهدي علي #الإمارات_تايلاند — اتحادي وافتخر (@EInstein_057) January 14, 2019

#الامارات_تايلاند

الامارات بهذا المستوى الباهت لن يذهب بعيداً ،،، — ⭐️ طلميس ⭐️ (@abdulla1390) January 14, 2019