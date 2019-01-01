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الإمارات v تايلاند

ردود أفعال الجماهير - رغم التأهل.. حسرة على أداء الإمارات وغياب عموري

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مبخوت
الإمارات تتصدر المجموعة الاولى برصيد 5 نقاط

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تأهل المنتخب الإماراتي، لدور ثمن نهائي كأس الأمم الآسيوية، بعد التعادل أمام نظيره التايلاندي بهدف لكل منهما.

واستضاف ستاد هزاع بن زايد المباراة، بين الإمارات وتايلاند، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وانتشرت ردود أفعال مختلفة بين الجماهير الإماراتية، حيث تذكر أحد الجماهير عمر عبدالرحمن، لاعب الهلال السعودي وأن المنتخب الإماراتي افتقده.

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