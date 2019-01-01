ردود أفعال الجماهير - رغم التأهل.. حسرة على أداء الإمارات وغياب عموري
عبده الليثي فيسبوك تويتر
تأهل المنتخب الإماراتي، لدور ثمن نهائي كأس الأمم الآسيوية، بعد التعادل أمام نظيره التايلاندي بهدف لكل منهما.
واستضاف ستاد هزاع بن زايد المباراة، بين الإمارات وتايلاند، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وانتشرت ردود أفعال مختلفة بين الجماهير الإماراتية، حيث تذكر أحد الجماهير عمر عبدالرحمن، لاعب الهلال السعودي وأن المنتخب الإماراتي افتقده.
#الإمارات_تايلاند
الامارات = عموري — Ahmed Aldaraai (@AhmedAldaraai) January 14, 2019
ماعرف ليش تذكرت قصة وصول منتخبنا للنهائي في كاس الخليج بالكويت. #الامارات_تايلاند — الشاهين U.A.E (@zayedarab1) January 14, 2019
زاكروني مدرب لن يخدم منتخب الامارات نتائج غير مقنعه المنتخب بحاجه للكابتن مهدي علي #الإمارات_تايلاند — اتحادي وافتخر (@EInstein_057) January 14, 2019
#الامارات_تايلاند
الامارات بهذا المستوى الباهت لن يذهب بعيداً ،،، — ⭐️ طلميس ⭐️ (@abdulla1390) January 14, 2019
منتخب لا يهش ولا ينش مادري باجر بتلعب ضد السعودية واليابان وايران
#الامارات_تايلاند — محمد 🐎 (@_7xx7) January 14, 2019
للاسف مستوى المنتخب👎🏼 #الامارات_تايلاند — مريمالمحرمي. (@Mwvv__) January 14, 2019