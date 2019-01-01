ردود أفعال الجماهير اللبنانية بعد ضياع الصعود بكأس آسيا

هدفين فقط كانوا كفيلين أن يصعدوا بلبنان إلى الدور الثاني بكأس آسيا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

حقق المنتخب اللبناني الفوز على نظيره كوريا الشمالية بأربعة أهداف مقابل هدف، في ختام دور المجموعات بكأس آسيا.

وبهذه النتيجة يفشل المنتخب اللبناني في الصعود للدور الثاني من البطولة، بسبب اللعب النظيف.

وجاءت ردود أفعال مختلفة على المباراة من الجماهير اللبنانية حول الفوز وعدم التأهل إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ونرصد لكم بعض ردود الأفعال على النحو التالي:

يا الله حرام نخسر يلا يلا لبنان#لبنان_كوريا_الشمالية — Carol (@carol_issa2) January 17, 2019

#لبنان_كوريا_الشمالية

يارب يجيبو الهدفين ويتاهلو

يستاهلو الفرحة🙏🏻 — ياسمينه (@yasmin_7loa2) January 17, 2019

#لبنان_كوريا_الشمالية #رجال_الأرز_قادمون

باقي هدفين على التاهل 😓 ومافي كتير وقت — 𓆩𝒜𝓁𝑒𝑒𝓃𓆪 (@aleenfcb1) January 17, 2019