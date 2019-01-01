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كأس آسيا

ردود أفعال الجماهير اللبنانية بعد ضياع الصعود بكأس آسيا

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لبنان
هدفين فقط كانوا كفيلين أن يصعدوا بلبنان إلى الدور الثاني بكأس آسيا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق المنتخب اللبناني الفوز على نظيره كوريا الشمالية بأربعة أهداف مقابل هدف، في ختام دور المجموعات بكأس آسيا.

وبهذه النتيجة يفشل المنتخب اللبناني في الصعود للدور الثاني من البطولة، بسبب اللعب النظيف.

وجاءت ردود أفعال مختلفة على المباراة من الجماهير اللبنانية حول الفوز وعدم التأهل إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية.

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ونرصد لكم بعض ردود الأفعال على النحو التالي:

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