ردًا على ريال مدريد.. رئيس "يويفا" يلوم التكنولوجيا على إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا

كشف السلوفيني أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الأسباب التي دفعت "يويفا" إلى إعادة سحب قرعة دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الإثنين، خطأ فادحًا أثناء عملية سحبها، بعد سحب مواجهة مانشستر يونايتد ضد فياريال، رغم أنهما لعبا سويًا في دور المجموعات.

الخطأ غير المسبوق، تسبب في إعادة قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بالكامل، بعد ساعات من إجرائها.

ماذا قال رئيس "يويفا"؟

وبعد أن وصف ريال مدريد ما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا بأنه "فضيحة"، قرر رئيس "يويفا" توضيح الأمور بالكامل.

وتحدث تشيفيرين بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لشرح ما حدث في قرعة دوري الأبطال.

وقال السلوفيني: "حدث خطأ ما في البرنامج، اتصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمزود البرامج، وتقرر إعادة سحب القرعة بالكامل، لأنه لم يكن معروفًا بالضبط متى حدث الخطأ".

وأضاف: "اتخذنا قرارًا بأن نتسم بالشفافية، من السابق لأوانه الحديث عن العواقب، لقد تعلمنا".

وتابع: "كنا نعتمد على التكنولوجيا، وربما يجب أن نكون أقل اعتمادًا عليها".

وأكمل: "نحن آسفون للخطأ، هناك إخفاقات تحدث، وليست إخفاقات بشرية بل تكنولوجية".

ما هو رأي رئيس "يويفا" في مؤتمر "فيفا" الاستثنائي؟

تشيفيرين علق أيضًا على توقعاته لمؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاستثنائي، والذي يعقد يوم الإثنين.

وتشير التكهنات إلى أن المؤتمر الذي يحمل عنوان "مستقبل كرة القدم" قد يشهد الإعلان عن إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وقال تشيفيرين: "الاقتراح الأول الذي جاء إلينا من فيفا كان عقد مؤتمر استثنائي، لقد عارضناه مع اتحاد أمريكا الجنوبية، لأننا لم نملك معلومات كافية، من الصعب أن تقول لا عندما يكون لديك أخبار كافية".

وقال في ختام تصريحاته: "لا أتوقع شيئًا عميقًا في المؤتمر، سيكون هناك 2011 اتحادًا متصلًا في نفس الوقت بصورة افتراضية، الشيء الوحيد الذي نعرفه أنه يسمى مؤتمر مستقبل كرة القدم، هذا يمكن أن يقول الكثير أو لا شيء".

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