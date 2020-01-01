ردًا على الشائعات .. ماتيوس ينفي رحيله عن النصر

بيتروس ماتيوس مستمر مع النصر

نفى البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب وسط نادي النصر السعودي رحيله عن صفوف الفريق في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار مصدر داخل النصر لصحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن ما تم تداوله بشأن البرازيلي بيتروس ماتيوس من أحاديث حول رحيله عن صفوف الفريق عارية تمامًا من الصحة.

ومن جهته، أنهى بيتروس ماتيوس كل الجدل من خلال صورة نشرها عبر حسابه الشحصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ينفي فيها الرحيل ويؤكد أنه سيظل مع النصر.

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وشدد النجم البرازيلي على أهمية أن يقوم جمهور العالمي بالاستمرار في المساندة والدعم، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على التتويج بالألقاب في الموسم الجديد.

وأضاف ماتيوس أنه من المهم في الوقت الحالي القتال في المنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد مع النصر مؤكدًا أن هذه عقلية زملائه كذلك.

وفي الوقت الحالي، يتواجد بيتروس البرازيل لقضاء عطلته، وذلك بعد استبعاده من قائمة الفريق التي تشارك في البطولة الآسيوية مما أثار الشكوك حول رحيله.

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يذكر أن النصر قد ودع منافسات دوري أبطال آسيا هذا الموسم على يد بيرسبوليس الإيراني الذي خسر أمامه بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.