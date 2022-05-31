هل يرد الهلال على صفقة كنو التي لم تتم؟

فجر الناقد الرياضي سعود الصرامي قنبلة من العيار الثقيل من المتوقع أن تؤدي لردود فعل كبيرة خلال الأيام القليلة القادمة، ذلك حين كشف عن مفاوضات يُجريها الهلال مع أحد لاعبي النصر الدوليين لضمه مجانًا.

النصر كان قد نجح في إقناع محمد كنو لاعب وسط الهلال بالتوقيع على عقود انضمامه له بعد تعثر مفاوضاته لتجديد عقده مع الزعيم، لكن اللاعب تراجع عن قراره فيما بعد وجدد عقده ليلة مباراة السوبر أمام الفيصلي إثر تدخل من الأمير الوليد بن طلال الذي لبى له طلباته المالية.

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النصر تقدم بشكوى ضد كنو والهلال وقد حكمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم لصالحه بإيقاف اللاعب 4 أشهر والنادي عن قيد اللاعبين لفترتي انتقال وألزمتهما معًا بدفع تعويض قدره 27 مليون ريال سعودي للنصر، وقد استأنفت الأطراف جميعًا ضد الحُكم والقضية منظورة حاليًا في مركز التحكيم الرياضي السعودي.

الصرامي الذي شغل سابقًا منصب المتحدث الإعلامي باسم النصر أشار عبر تويتر إلى أن الهلال يُفاوض لاعبًا نصراويًا دوليًا، لكنه لم يُحدد إن كان أجنبيًا أم سعوديًا.

إذ كتب "حصري ،،،،،،، الهلال "يفاوض" لاعباً نصراوياً دولياً للانتقال له في عملية انتقال " حر " ،،،!!؟".

#هات_إذنك

حصري ،،،،،،،

الهلال " يفاوض " لاعباً نصراوياً دولياً للإنتقال له في عملية إنتقال " حر " ،،،!!؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) May 31, 2022

وتفاعل المغردون عبر المنصة الزرقاء مع تغريدة الصرامي وتوقع العديد منهم أن يكون اللاعب المقصود هو المدافع السعودي عبد الله مادو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدده بعد.

يُشار إلى أن الهلال كان قد تعاقد مع عبد الرحمن العبيد ظهير أيسر النصر في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي بعد فسخ عقده مع ناديه بالتراضي.

الهلال نجح في يناير الماضي بالتعاقد مع الثلاثي عبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد ومحمد العويس بعد رفضهم تجديد عقودهم مع الاتحاد والأهلي.