عضو شرف الاتحاد ينتقد إدارة الحائلي بسبب فيشيو

اللاعب الأرجنتيني أعلن فسخ تعاقده ورحل عن المملكة العربية السعودية.

وجه مدني رحيمي، عضو شرف نادي الاتحاد، انتقادًا إلى إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، بسبب اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيشيو.

ونقلت صحيفة "سبورت" السعودية تصريحات رحيمي، حيث قال فيها: "الإدارة الاتحادية تتحمَّل نتائج وتبعات أزمة إيمليانو، لأنها وعدته بتسليمه مستحقاته ولم تفِ بوعودها".

رحيمي تابع: "الاتحاد اضطهد فيشيو فنيًا، بتعمُّد وضعه في قائمة البدلاء، وتبديله في المباريات الأخيرة، ما أثر في نفسية اللاعب، الذي وجد نفسه غارقًا في مشكلاته الخاصة".

عضو شرف الاتحاد أردف: "كل هذا، إضافة إلى عدم إعطائه حقوقه المادية من قِبل النادي، بالتالي لا يمكن أن نلومه على خطئه".

الاتحاد يعاقب داكوستا بعد مؤازرة فيشيو

وواصل: "الصمت كان أفضل بكثير من الخروج ببيانٍ هزيل للإدارة، لا مغزى له، لأن الإدارة الاتحادية أدانت نفسها بهذا البيان، الذي جاء في صالح اللاعب".

واختتم مدني رحيمي تصريحاته قائلًا: "إدارة الاتحاد عالجت الخطأ بخطأ آخر، وكان عليها الالتزام بالصمت أفضل من إصدار بيان يدينها".

فيشيو رحل عن صفوف الاتحاد مؤخرًا، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، حيث قام بفسخ العقد من جانبه.