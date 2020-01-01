رحيل ميسي عن برشلونة .. هل وصل الأمر إلى حد الكارثة؟

إلى أي مدى يمكن اعتبار رحيل ميسي عن برشلونة نهاية الفريق؟

أوقف ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، مفاوضات تجديد عقده مع النادي الكتالوني وقرر إنهاء مسيرته الطويلة في قلعة "كامب نو" مع انتهاء موسم 2020-2021.

هذا ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" أمس، الخميس، ولكن مصادرنا في "جول" نفت توصل ميسي لقرار نهائي لكنّها أكدت موقفه بإيقاف المفاوضات لحين مراجعة الوضع الحالي للاعب في الفريق.

المزيد من الفرق

ربما لا يرحل ميسي في الأخير، وربما يكون الأمر مجرد تأثير على الإدارة للدفع بإجراء انتخابات مبكرة، أو ربما يحاول ميسي معرفة خطط المرشحين لبناء فريق المستقبل بدل من فريق يمتلك في قوامه الأساسي نحو 7 لاعبين كسروا حاجز الثلاثين من العمر.

ولكن لنفترض أن ميسي قرر بالفعل الرحيل في صيف 2021، وأنهى الموسم المقبل مودعًا جماهير "كامب نو". هل الأمر وصل إلى حد الكارثة ونهاية برشلونة؟

نحو إبعاد ميسي

هذه ليست المرة الأولى التي يقترب فيها ميسي من الرحيل عن برشلونة، حدث ذلك من قبل في 2014 ثم في 2016 على وجه التحديد.

الأولى كانت خطة من خطط ساندرو روسيل، رئيس النادي السابق الذي يفضل التنمية الاقتصادية على كرة القدم، وذلك حينما حاولت عدة أندية التعاقد مع ميسي وهو بعمر 26 عامًا فقط، ووصلت قيمة العروض ما بين 250 إلى 300 مليون يورو.

روسيل وافق وفكر في أن رحيل ميسي سيضمن للفريق وضعية اقتصادية مثالية، ومع وجود نيمار كان التمهيد للتخلي عن البولجا ومنح البرازيلي الراية من بعده.

لكن ميسي رفض، فتركته الإدارة يغرق وحيدًا في أزمة الضرائب ليجبروه على الرحيل ولولا مساندة عدد من اللاعبين له والمدرب تيتو فيلانوفا لما وافق أبدًا على الاستمرار.

في 2016 حاول مانشستر سيتي التعاقد مع ميسي ودفع راتب يصل إلى 50 ألف إسترليني في الموسم، أي أكثر من راتبه الذي حصل عليه بعد التجديد في 2017 مع برشلونة، لكن الهداف التاريخي للدوري الإسباني رفض بعد نصيحة صديقه لويس سواريز.

ميسي اقترب أكثر من مرة من الرحيل ولكنّه تراجع في اللحظات الأخيرة، فاللاعب لم يتوقف عن ترديد رغبته البقاء لأطول فترة ممكنة في قلعة "كامب نو" وأنّه لا يرى نفسه في أي فريق أوروبي آخر.

لماذا قد يرحل؟

ربما يشعر عدد من الجماهير بالغضب من ميسي في الآونة الأخيرة، الموسم الماضي دعّم إرنستو فالفيردي بشكل واضح بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وتجنب حتى اتباع الطرق الدبلوماسية في الحديث، وأمام سيلتا فيجو تجاهل إيدير سرابيا، مساعد المدرب كيكي سيتيين، بشكل لا يليق بقائد للفريق.

ميسي إذًا غاضب وسلوكه لا يبدو معتادًا، حتى أنّه أصبح يحتج على الحكام بصورة أكبر ويضرب المنافسين دون كرة ويعترض على القرارات بشكل لم يحدث من قبل.

لماذا؟ لأنّ ميسي أصبح المتهم دائمًا في أعين وسائل الإعلام وحتى الجمهور. ميسي يجب أن يسجل ويصنع ويدافع ويهاجم ويراوغ ويجلب الألقاب دون أي مجهود يُذكر من البقية، وإن أخفق في أي من ذلك فهو متخاذل.

ويجب أيضًا أن يختار الصفقات المناسبة للنادي ويدير المشروع الرياضي ويحدد المدرب الأفضل ويتعامل بهدوء في غرفة الملابس، وكأن برشلونة ليس ناديًا رياضيًا له مجلس إدارة وأعضاء جمعية عمومية.

في حال أي إخفاق يخرج ميسي والبقية يقولون نحن السبب دون أي اتهام للإدارة أو لسوق الانتقالات المتخبط منذ تولي جوسيب ماريا بارتوميو رئاسة النادي، ورغم ذلك يأتي إيريك أبيدال، القائم بأعمال المدير الرياضي، ليقول إنّ الذنب يقع فقط على اللاعبين.

لكل صبر نهاية، ميسي الذي واجه الأمرين مع روسيل ثم الآن بارتوميو لن يستطيع التحمل أكثر من ذلك، ومن الطبيعي أن يأتي اليوم الذي يغضب ويتصرف بشكل لا نحبه ولم نكن نتمناه، فقبل كل شيء هو إنسان، ولا يوجد شخص قادر على تقديم أفضل ما لديه في أي مجال للعمل وهو تحت كل هذه الضغوط.

هل الرحيل كارثيًا؟

كمشجع لبرشلونة لا أتمنى أن أرى اليوم الذي تغيب فيه شمس ميسي عن "كامب نو"، ولكن العقل والمنطق يقولان أنّه سيرحل أو يعتزل عاجلًا أم آجلًا.

لا أود أن يرحل بالتأكيد، لكنني أعلم أنّ مغادرته قادمة ولا يجب أن تكون كارثية على الإطلاق، لأن برشلونة كان قبل ميسي وسيبقى بعد رحيله.

لو رحل ميسي ولكن وُجد مشروع رياضي واضح يعتمد على أفكار وفلسفة برشلونة التاريخية ويستفيد من الكنز الموجود في أكاديمية "لا ماسيا" مع صفقات تناسب الهوية والمشروع ومدرب بصلاحيات قادر على فرض قرارته على الإدارة قبل اللاعبين، فإن غيابه لن يكون نهاية برشلونة.

برشلونة فريق ناجح اقتصاديًا لولا التعثرات الأخيرة التي سيخرج منها سليمًا في وقت قريب، كما أنّه يمتلك أسماء شابة موهوبة وكتيبة من الكشافين المذهلة، وبالتالي كل ما يحتاج إليه بعض التخطيط وتجنب العشوائية وسوف يعود ليبني فريقًا قادرًا على السيطرة على الألقاب كما حدث في السابق.

سواء رحل ميسي أو استمر، فلا يمكن انتظار توقع أي تحسن أو تطور في برشلونة إن لم يكن هناك مشروعًا رياضيًا واضحًا يديره مدرب بصلاحيات كاملة.