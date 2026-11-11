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Bart DHanis
ترجمه

بعد أشهر قليلة من مغادرته للهلال .. أياكس يتخلى عن ماركوس ليوناردو في يناير

انتقالات
أياكس

فترة محبطة لنجم الزعيم السابق في هولندا

ارتبط اسم ماركوس ليوناردو بالانتقال إلى البرازيل خلال فترة الانتقالات الشتوية. وكان أياكس قد تعاقد مع المهاجم قادمًا من الهلال مقابل 20 مليون يورو في الصيف الماضي، وهناك ثلاثة أندية مهتمة به.

الأمور تبدو صعبة للغاية بالنسبة لليوناردو في أياكس، حيث اضطر إلى الاكتفاء بدور احتياطي، إذ دأب المدرب ميشيل على تفضيل تولو أروكوداري عليه.

وقد سجّل ثلاثة أهداف فقط في 16 مباراة، ولم يقدّم أي تمريرة حاسمة مع أياكس حتى الآن.

ويرغب فلامنجو وساو باولو وسانتوس في استغلال وضع ماركوس ليوناردو والتعاقد معه هذا الشتاء، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البرازيلية Terra.

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أياكس

أياكس

الدوري الهولندي

22 نوفمبر 2026

HAA

HAA

وفي سانتوس، خاض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أولى مبارياته الاحترافية، وسجّل 54 هدفًا في 168 مباراة.

وترغب الأندية البرازيلية الكبرى في ضم ماركوس ليوناردو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. ويبقى من غير الواضح ما إذا كان أياكس سيسمح لصفقته الكبرى بالرحيل، ولو بشكل مؤقت.

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