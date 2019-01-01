رحيل مؤسس الكرة الذهبية عن عمر يناهز 98 عاماً

رابطة الدوري الفرنسي تنعى جاك فيران..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

توفي جاك فيران الصحفي الفرنسي الشهير عن عمر يناهز 98 عاماً.

وكان فيران هو من صمم كأس أوروبا للأندية، كما كان مبتكر الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول سنوياً.

ونعت رابطة الدوري الفرنسي الصحفي الراحل في بيان جاء فيه:"الصحفي الرمز معنا لمدة 38 عاماً، المؤسس الشريك لكأس أوروبا والكرة الذهبية".

وأضاف:"جاك فيران كان رجلاً مؤثراً في الكرة الفرنسية، وفي تلك اللحظة المؤلمة، تنقل الرابطة تعازيها لأهله والمحبين له".

وقالت ناتالي بوي رئيسة الرابطة:"تأثير جاك فيران تخطى دوره كصحفي. جاك فيران هو أحد الراعين للرياضة الحديثة".

يذكر أن كأس أوروبا للأندية هو المسمى القديم للبطولة المعروفة حالياً باسم دوري أبطال أوروبا.