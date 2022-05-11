رحيل كوزمين كونترا؟ .. الاتحاد يحسمها رسميًا

كشف أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، بشكل رسمي عن مصير الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني للفريق، ليحسم الجدل المثار حوله خلال الأيام الماضية.

جدل حول كونترا:

بعض التقارير السعودية ألمحت بشكل غير مباشر خلال الفترة الماضية إلى رغبة المدرب الروماني في الرحيل عن العميد بنهاية الموسم الجاري، بداعي وجود خلافات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة.

هذه التقارير أقلقت الجماهير الاتحادية، التي تنفست الصعداء هذا الموسم بعد موسمين من المعاناة من عدم الاستقرار الفني والصراع مع الهبوط.

الجدل حول كونترا يأتي في وقت حرج بالنسبة للعميد، فقد خسر نقطتين في مباراته الأخيرة أمام الفتح، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتقلص الفارق بينه وبين الهلال؛ صاحب الوصافة، لتسع نقاط، مع بقاء أربع مباريات فقط على نهاية الموسم، وللزعيم مباراة مؤجلة.

ويستعد الاتحاد لاستضافة الهلال، في 15 من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ27، في مباراة ستُظهر بشكل كبير بطل الموسم الجاري.

ماذا قال الحائلي عن كوزمين كونترا؟

بعض التقارير المعارضة لنظيرتها التي أشارت إلى رحيل كونترا، أوضحت أن عقد المدرب الروماني تم تجديده بالفعل، وهو ما نفاه الحائلي، لكنه أكد على بقاء المدرب في الموسم المقبل.

رئيس النادي الجداوي قال، خلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب": "لم نجدد عقد كونترا بعد، لكن هناك بند في عقده يمنحنا أفضلية التجديد له إلا أننا لم نتمم هذه الخطوة حتى الآن".

وأضاف: "قريبًا سنفعل بند التجديد لكوزمين، إن شاء الله هو مستمر معنا".

ماذا قدم الاتحاد مع كونترا؟

صاحب الـ46 عامًا يقود العميد منذ أغسطس 2021، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

خلال تلك الفترة، خاض الاتحاد 25 مباراة، فاز في 18 منها، وتعادل في أربع، وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.

وودع معه النمور كأس خادم الحرمين الشريفين، بالهزيمة أمام الفتح بهدف نظيف، في دور نصف النهائي.

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