رحيل صلاح عن ليفربول .. هل يتكرر سيناريو كوتينيو؟

تألق جوتا يضع الدولي المصري تحت التهديد

محمد صلاح سيرحل عن ليفربول .. أصبح من أكثر العناوين تكرارًا في الصحف الإنجليزية الفترة الأخيرة، لأن البعض يعتقد أن علاقته متوترة بالألماني يورجن كلوب.

صلاح ظهر في حالة غضب شديدة، بعد تبديله في منتصف الشوط الثاني، بمواجهة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي، في مؤشر واضح إلى حالة عدم الاستقرار التي يعيشها اللاعب.

خلافات مع ساديو ماني، واتهامات بالأنانية وعدم التعاون أمام المرمى، الأمر الذي لا يهتم به الدولي المصري ولا يلتفت له من الأساس كما أكد مؤخرًا.

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البعض يقول أن خطوة التعاقد مع ديوجو جوتا، وتألق اللاعب البرتغالي، ربما يدفع صلاح خارج جدران أنفيلد، للاستفادة من بيعه ماليًا بعدما وجد الفريق البديل مثلما حدث معه وكان سببًا في رحيل فيليب كوتينيو عن برشلونة.

فهل يتكرر سيناريو كوتينيو مع صلاح نفسه؟

التدوير

لو نظرنا إلى موسم ليفربول والمشاكل التي يمر بها الفريق، سنجد أن كلوب يعاني بشدة من الإصابات بسبب تلاحم الموسمين الماضي والحالي.

وهو الأمر الذي دفعه لوضع ساديو ماني على دكة البدلاء في مواجهة برايتون، فلماذا لم يتحدث النقاد عن هذه اللقطة؟ ولم يفسرها أي شخص كتجاهل من كلوب للاعب السنغالي.

المدرب الألماني خرج مؤخرًا للتأكيد أنه من الصعب على ليفربول الاعتماد على نفس الثلاثي "روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح وساديو ماني" طوال الموسم، لذلك الخطوة التي قام بها كانت مبررة.

ربما ظهر صلاح غاضبًا بعد خروجه، لكن ليفربول كان أمامه مباراة أمس الثلاثاء ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا، احتاج فيها الفريق للفوز من أجل التأهل لدور الـ16.

ولذلك نجد أن تغيير صلاح قد لا يمكن تفسيره بأي شيء، سوى رغبة كلوب في إراحة اللاعب وتجنب الإصابات.

تهديد جوتا

صفقة التعاقد مع جوتا أثارت بعض المخاوف لدى جماهير ليفربول، خاصة وأن اللاعب كان احتياطيًا في وولفرهامبتون، ولكنه أثبت خطأ الجميع.

جوتا سجل 9 أهداف في 15 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم، رغم عدم مشاركته كأساسي في بعض المباريات، مقابل 10 لصلاح صاحب العدد الأكبر من الدقائق.

البرتغالي لعب 866 دقيقة مع الريدز بمختلف المناسبات، مقابل 1266 لصلاح الذي يظهر بصفة أساسية أكثر.

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الاعتقاد أن سيناريو كوتينيو سيحدث مرة أخرى يبدو منطقيًا في هذه الحالة، قد نرى صلاح يرحل إلى ريال مدريد أو برشلونة بعد تشبعه وفوزه بكل البطولات الممكنة مع الريدز نحو تجربة جديدة وتحديات مختلفة، وفي المقابل المزيد من الأموال لليفربول.. الكل مستفيد .

تصريحات النجوم

انتشرت الفترة الأخيرة تصريحات العديد من نجوم ليفربول، ومنهم ديفيد جيمس الذي صدم الجميع بتصريحه أن ليفربول أفضل من دون صلاح ويمكنهم الاستغناء عنه.

هل يمكن اعتبار الأمر تمهيدًا إعلاميًا لجس نبض جماهير الريدز قبل هذه الخطوة؟ أم مجرد رأي طبيعي جاء من تأثر جيمس بمستوى جوتا؟

الموقف يظل غامضًا في الوقت الحالي ولا يمكن التكهن به، تغيير صلاح أمام برايتون لا يعني بالضرورة تجاهله، حيث يظل المصري محتفظًا بقيمته وفاعليته التهديفية.

ربما يأتي الوقت عندما يزداد تألق جوتا ويصبح وجوده كأساسي مطلب جماهيري، فهل يقبل وقتها كلوب التخلي عن صلاح؟