رحيل راموس وبيل وقدوم كوليبالي أو كوندي .. لغز جديد في ريال مدريد

أزمة مالية تواجه النادي الإسباني

لغز كبير يواجهه نادي ريال مدريد الإسباني هذه الأيام، بسبب مستقبل المدافع سيرخيو راموس وموقفه من الرحيل الصيف القادم.

اللاعب ينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو 2021، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر بالمجان في صفقة انتقال حر بعد هذا التاريخ.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن ريال لا يريد التخلي عن راموس، وقرر القتال حتى النهاية من أجل الحفاظ على خدماته.

الأزمة الأهم في هذه القضية، هو راتب الويلزي جاريث بيل الذي يصل إلى 30 مليون يورو، حيث يسبب الكثير من المتاعب المالية لإدارة ريال.

بيل لن يستمر مع توتنهام بعد انتهاء فترة إعارته، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب مع الفريق الإنجليزي، مما يعني أنه سيعود لريال لقضاء العام الأخير من عقده.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن هناك حالة من الهدوء الآن بين ريال وراموس، حيث تحدث فلورنتينو بيريز رئيس النادي مع اللاعب هذا الشهر.

وأوضحت أنه في حالة رحيل راموس عن ريال، ستبقى العلاقة قوية بين الطرفين، باعتباره أحد أهم الأساطير في تاريخ النادي، وسيتم معاملته مثل راؤول جونزاليس وإيكر كاسياس.

التخلي عن بيل سيفتح الباب أمام التجديد لراموس، وكذلك للتوقيع مع صفقات جديدة لتدعيم فريق المدرب زين الدين زيدان.

راتب هازارد كذلك يمثل أزمة أخرى لريال، نظرًا للإصابات المتكررة للاعب منذ قدومه للنادي، وعدم استفادة الفريق منه حتى الآن.

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الكرة الآن تبدو في ملعب راموس، حيث يجب عليه الموافقة على تخفيض راتبه، لأن ريال مدريد لديه بعض الخطط المستقبلية عالية التكلفة، مثل ضم كيليان مبابي أو إرلينج هالاند وإدواردو كامافينجا.

وحتى مع رحيل الدولي الإسباني، بديله المتوقع دافيد ألابا سيحصل على راتب سنوي قيمته 22 مليون يورو، في لغز جديد بلا حل في ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر يضع ريال بعض العناصر الأخرى التي قد يلجأ لها في خط الدفاع مثل باو توريس مدافع فياريال، كاليدو كوليبالي من نابولي، جول كوندي لاعب إشبيلية، ولكن الأمور ستكون مكلفة كذلك.