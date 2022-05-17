كشف رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، عن وجهة نظره فيما يخص بيع لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج في سوق الانتقالات القادم.

وكانت التقارير قد أشارت إلى وجود رغبة لدى البلوجرانا لبيع اللاعب لفريق مانشستر يونايتد للاستفادة منه ماديًا وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وحول ذلك، تحدث رئيس النادي الكتالوني عبر راديو "Tot Costa" اليوم، للكشف حول عملية بيع وشراء اللاعبين، وارتباطها بدي يونج.

ماذا قال لابورتا؟

قال رئيس برشلونة: "سنفعل ما هو أفضل للنادي، إذا ظهرت التطورات الاقتصادية التي نريد تفعيلها، فلن يغادر أي لاعب لأسباب مادية".

وحول بيع دي يونج أوضح: "أنا أصر، دع الإدارة الرياضة تعمل، هناك لاعبون مدرجون في القائمة ويتلقون العروض".

🔴 JOAN LAPORTA AL 'TOT COSTA'



El Barça ja és segon. Com valora la temporada?



Notable? Aprovat? Insuficient?https://t.co/52pXv68NL6 pic.twitter.com/lFYTUlr1po — Tot costa (@totcosta) May 17, 2022

وأضاف: "داخل الملعب، يتولى تشافي وماتيو أليماني المسؤولية عن الرياضة وينتهي بهما الأمر بتقرير للنادي، حيث سأتبع ما يقوله المحترفون بالنادي".

وأوضح: "لا أعرف إذا سيكون هناك خروج مؤلم للبعض أم لا، لكن الأولوية هي اقتصاد النادي".

واختتم: "نحن لدينا مشاريع جارية إذا أتممناها ستسمح لنا بالحصول على المال و"اللعب النظيف"، لكن علينا الانتهاء منها أولًا".

ماذا عن ضم مبابي؟

سئل لاوبرتا عن تفكير النادي الإسباني في ضم الجناح الفرنسي كيليان مبابي، الذي يوجد اهتمام واضح به من خلال الغريم التقليدي ريال مدريد.

Barça president Joan Laporta tells @totcosta on Kylian Mbappé: “We’d never consider to sign a player who asks for €50m net per season as salary”. ⚠️🇫🇷 #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2022

وعن ذلك أردف: "لا يمكننا التفكير أبدًا في ضم لاعب يريد الحصول على 50 مليون يورو في الموسم كمبلغ صافي".

ماذا عن موقف عثمان ديمبيلي؟

قال لابورتا: "يريد البقاء، لكنه مغرم جدًا بالخيارات الأخرى التي توفر ظروفًا أفضل، لقد تم تقديم العرض لفترة طويلة وطلب ووكيله الوقت حتى نهاية الموسم".

وواصل: "لقد أردنا بالفعل إجابة قبل ذلك، لكن لا يمكننا فرض ذلك لأن ديمبيلي أنهى عقده، لقد بذلنا جهدًا مهمًا للغاية للاحتفاظ به".

واستدرك: "لديه بعض الممثلين الذين يسيطرون على الوضع، لكنني آمل أن يبقى، وإذا لم يكن كذلك، فسوف نتعاقد مع لاعب لتعويضه".

ماذا عن موقف دي يونج مع برشلونة؟

أوضحت التقارير الصحفية في الأيام الماضية عن وجود رغبة متزايدة لدى فريق مانشستر يونايتد للحصول على خدمات الهولندي بحوالي 70 مليون يورو.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى إمكانية دخول مانشستر سيتي في الصفقة، نظرًا لعدم رغبتهم في تمديد تعاقد متوسط الميدان إلكاي جوندوان.

وحتى الآن لم يخرج أي تصريح من اللاعب نفسه يقول فيه رغبته الخاصة سواء بالمغادرة أو البقاء في نادي برشلونة.

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