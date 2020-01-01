رحيل دي يونج عن برشلونة؟ الحل السهل لإنقاذ الأزمة المالية وتدمير المشروع الرياضي!

فكرة مجنونة بكل المقاييس!

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات في الصحف الإسبانية وكذلك الألمانية عن تواجد مفاوضات بين بايرن ميونخ وفرينكي دي يونج ليرحل الهولندي بذلك عن برشلونة في الصيف المقبل، أنباء كانت صادمة بكل المقاييس قياسًا بأن نجم أياكس السابق هو قطعة أساسية في النادي الكتالوني في آخر موسمين.

ووصل دي يونج إلى البرسا في صيف 2019 بعد منافسة طويلة مع عدد من الأندية الكبرى في مقدمتها باريس سان جيرمان، ولكن حتى الآن لم يفلح الدولي الهولندي نوعًا ما في تقديم نفسه بنفس الصورة التي كان عليها مع أياكس أو حتى الي كان يظهر عليها رفقة منتخب هولندا.

ورغم وصول رونالد كومان إلى كامب نو في الموسم الثاني وبداية تفاؤل كبير من اللاعب وكذلك من الجماهير بشأن تطور دي يونج، لكن الأمور لم تتحسن أيضًا، ما جعل شائعات بايرن ميونخ تزداد مؤخرًا، الأمر الذي يطرح سؤالًا هامًا، هل سيكون بيع دي يونج إن حدث مفيدًا؟ أم أنه سقطة أخرى في برشلونة؟

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حتى ميسي ليس بالجيد!

في الواقع، فإن خسارة لاعب مثل دي يونج ستكون كبيرة لبرشلونة إن حدثت، وإن كان من المفهوم أنه لا يؤدي بصورة جيدة بالقميص الكتالوني حاليًا، لكن يجب أن نسأل في المقام الأول لماذا لا يظهر اللاعب بنفس مستواه مع أياكس؟ وهل السبب في ذلك هو أم الأجواء المحيطة؟

برشلونة ككل يظهر بصورة مأساوية منذ الموسم الماضي، هذه حقيقة مطلقة، فحتى ليونيل ميسي لا يظهر بنفس مستواه، فماذا من المتوقع أن يحدث للاعب وصل لتوه من ثقافة مختلفة ووجد هذا العبث الإداري والفني الموجود في برشلونة؟

ليس هذا فحسب، بل العبث الفني الموجود في كتالونيا كان كافيًا لجعل قدرات دي يونج تتضائل، فهو لم يلعب في مركزه المعتاد في سنته الأولى سواءً مع إرنستو فالفيردي أو كيكي سيتيين، مع تفضيل سيرجيو بوسكيتس عليه في المركز الذي يمكنه الأداء فيه.

خلاصة القول في هذه النقطة أن دي يونج تأثر بأزمة برشلونة الكبيرة الفنية والإدارية، وأن مستواه المتراجع لا يعني أنه لاعب سيئ، بل على النقيض، حتى أهم لاعب الذي لا جدال على مستواه تأثر، فماذا سيحدث لموهبة واعدة بدون خبرات؟

سقطة كبيرة لبرشلونة

في الوقت الذي تقوم فيه الأندية بدعم صفوفها بأفضل اللاعبين، يقوم برشلونة بالتخلي عن أفضل واعديه؟ إنها حقًا ستكون سقطة كبيرة بالنسبة للبرسا تعبر عن المرحلة الراهنة.

الاتفاق على قيمة دي يونج موجودة من قبل كل أندية العالم، الأمر الذي جعل ناديًا كبايرن ميونخ يركض خلفه، وبالنظر إلى النقطة السابقة، فمستواه الحالي منطقي إلى حد كبير، فهل يكون الحل هو تحسين النادي أم طرد موهبة؟ الأمر واضح للغاية.

كما أن الأندية تقوم بتطهير قائمتها بين الحين والآخر، برشلونة حاليًا يحتاج إلى إحلال وتجديد كبير، في مقدمته أن يرحل سيرجيو بوسكيتس الذي بات من أكبر نقاط الضعف في النادي الكتالوني ومفروض على جميع المدربين بصورة غير مفهومة، فبدلًا من دفع ملايين جديدة في لاعب ارتكاز آخر، لماذا لا تُمنح الفرصة كاملة للاعب بقيمة وقدر دي يونج؟

الأزمة المادية لا تحل هكذا

قد تضطر إدارة برشلونة إلى بيع أحد نجومها لتمويل صفقات أخرى وحل الأزمة المالية، لكن السؤال من يُباع؟ أولئك الذين يمكنهم حل مشكلة الفريق حاليًا أم من يشكلون عبئًا على النادي والفريق؟

صحيح أن الإدارة لا تجد مخرجًا لصامويل أومتيتي مثلًا، وقوة بوسكيتس داخل غرف خلع الملابس تحول دون رحيله، إلا أن الأزمة المالية لن تحل بالاستغناء عن أحد أهم القطع الموجودة لديك، بل بالتخلص من الأعباء في المقام الأول.

برشلونة يجابه أزمة مالية، هذه حقيقة، ويحتاج إلى التخلص من نجوم كثر وأن يبدأ مشروع جديد، لكن أي مشروع كتالوني أو حل للأزمة ينطوي على بيع دي يونج هو إهدار للموارد وأمر سيندم عليه النادي لا محالة.

في النهاية، دي يونج نفسه ورغم كل ما لاقاه ومعاناته لا يزال متمسكًا بكامب نو، فحقًا سيكون من الغريب أن يفعل النادي معه مثل ما فعل مع لويس سواريز، وإن كان لا شيء يبدو غريبًا مع إدارات برشلونة في السنوات الأخيرة.