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قد يتجه جيانلويجي دوناروما إلى رحيل مفاجئ عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، بعدما عجز عن إقناع المدرب إنزو ماريسكا بملاءمته لأسلوبه. ورغم ارتباطه بعقد طويل الأمد في ملعب الاتحاد، فإن الأخطاء البارزة التي ارتكبها قائد منتخب إيطاليا وعدم انسجامه التكتيكي أثارا شائعات عن إعادة هيكلة كبرى لمركز حراسة المرمى.

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مانشستر سيتي يدرس إعادة هيكلة كبرى لحراسة المرمى

تشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي يفكر في تجديد شامل لمركز حراسة المرمى الصيف المقبل، ما يضع مستقبل دوناروما مع النادي موضع شك كبير. ووفقًا لموقع ذا أتلتيك، قد يرحل قائد منتخب إيطاليا بعد موسمين فقط في إنجلترا.

ولم يصل دوناروما إلى ملعب الاتحاد إلا في عام 2025، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان. ورغم أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2030، فإن مسؤولي النادي منفتحون على بداية جديدة في حراسة المرمى. وقد لا تقتصر عملية التغيير المحتملة على الحارس الأساسي، إذ قد يُستغنى أيضًا عن الحارس البديل جيرونيمو رولي، في وقت يسعى فيه مانشستر سيتي إلى إعادة تشكيل هذا المركز بالكامل.

عدم انسجام تكتيكي وأخطاء مكلفة تحت قيادة ماريسكا

أحدث التغيير على مقاعد البدلاء تحولًا جذريًا في مكانة دوناروما داخل مانشستر. فقد أدى رحيل بيب جوارديولا ثم وصول ماريسكا إلى تغيير المتطلبات التكتيكية المفروضة على حارس المرمى. ويذكر التقرير أن الحارس البالغ من العمر 27 عامًا لا يتلاءم مع المنظومة المفضلة لدى ماريسكا، إذ يرى المدرب الإيطالي تحديدًا أن دوناروما يبطئ البناء السلس للهجمات الذي يريده من خطه الخلفي.

وزادت الأخطاء داخل الملعب من تعقيد وضعه. فرغم أن دوناروما قدم بعض التصديات المهمة هذا الموسم، فقد تعرض لانتقادات بسبب أخطاء أمام باريس سان جيرمان ولايبزيج وأستون فيلا. وجاءت أحدث كبواته في التعادل 2-2 مع نابولي يوم الثلاثاء، حين تسللت تسديدة راسموس هويلوند التي جاء منها الهدف الأول من تحت قفازه.

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السعر المرتفع يقلص قائمة الراغبين

لن تكون عملية بيع دوناروما صفقة سهلة بالنسبة إلى مانشستر سيتي، إذ سيتعين على أي نادٍ يأمل في إبعاده عن الدوري الإنجليزي الممتاز رصد موارد مالية كبيرة. وتتراوح قيمة الحارس ما بين 45 و50 مليون يورو تقريبًا، وإلى جانب رسوم الانتقال هذه، تشير التقارير إلى أنه يتقاضى حاليًا 12 مليون يورو صافية في الموسم مع مانشستر سيتي.

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ومن الطبيعي أن تقلص هذه الكلفة المالية الباهظة عدد الوجهات الواقعية، إذ لا تملك القدرة على تمويل رسوم الانتقال وراتبه معًا سوى مجموعة محدودة من الأندية الأوروبية.

عملاقا الدوري الإيطالي يراقبان الوضع

تبدو العودة إلى إيطاليا الطريق الأكثر ترجيحًا للخروج من مانشستر، مع ذكر يوفنتوس وإنتر كوجهتين محتملتين. فقد تعاقد يوفنتوس مع جولييلمو فيكاريو قادمًا من توتنهام هوتسبير هذا الصيف، لكن النادي لطالما أبدى إعجابه بالحارس الأول لمنتخب إيطاليا، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيعود إلى هذا الاهتمام.

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أما إنتر، فيعتمد حاليًا على جوسيب مارتينيز وإيفان بروفيديل. ويدرس النادي عدة خيارات لحراسة المرمى في المستقبل، ما يترك الباب مفتوحًا أمام تقدم محتمل بعرض إذا قرر مانشستر سيتي بيع اللاعب.