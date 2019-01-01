رحيل جويدي يقترب وأوروجوياني المرشح الأقرب لخلافته بالأهلي السعودي

الراقي أصبح يحقق الفوز بصعوبة مؤخرًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصبحت إقالة الأرجنتيني بابلو جويدي؛ المدير الفني لأهلي جدة السعودي، مسألة وقت ليس أكثر، حيث ينوي مجلس إدارة الراقي إقالته خلال الأيام القليلة المقبلة.

الراقي حقق بالأمس فوزًا صعبًا أمام الباطن بثنائية مقابل هدف وحيد، وقبلها كان قد فاز بصعوبة أيضًا أمام التعاون، ليهددان موقف المدرب مع الفريق.

هتان باهبري يوضح حقيقة محاولة ثلاثة أشخاص اختطافه قبل التوقيع للهلال

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مجلس إدارة الأهلي استقر على رحيل جويدي خلال اليومين المقبلين، بعدما كانت تنتوي تأجيل القرار لحين الانتهاء من مواجهة الحزم، الخميس المقبل، لكن المجلس غير ترتيباته بالأمس.

وأوضحت الصحيفة أن الأوروجوياني خورخي فوساتي هو المدرب الذي استقرت عليه إدارة الراقي، لخلافة الأرجنتيني وتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

فوساتي له تجربة وحيدة بالدوري السعودي مع الشباب، لكنها ناجحة للغاية، حيث قاده للوصول لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب عمله عدد من أندية الخليج كالعين الإماراتي والريان والسد القطريين، وعمله من قبل مديرًا فنيًا لمنتخب قطر.

يذكر أن جويدي يقود الراقي منذ بداية الموسم الجاري، وشارك معه في 21 مباراة، فاز في 12 منها وتعادل في ثلاث وخسر ستة لقاءات أخرى.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 33 نقطة بفارق سبع نقاط عن الصدارة.