محاولة شتوية مفاجئة للتعاقد مع النصيري وعقبة وحيدة تهدد الصفقة بالفشل

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هل يغادر المغربي دوري روشن؟

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دخل المهاجم المغربي يوسف النصيري، ضمن دائرة اهتمامات نادي سيسكا موسكو الروسي، تمهيدًا لرحيله عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

النادي الروسي يريد التعاقد مع اللاعب لدعم خط هجومه، ولكن هناك عقبة واحدة قد تقف أمام أي صفقة محتملة تنقل النصيري بعيدًا عن دوري روشن في يناير.

ما هي القصة؟

الإعلامي بتال القوس قال عبر برنامج "في المرمى":"سيسكا موسكو يريد ضم النصيري في الميركاتو الشتوي، ووفقًا لتقارير صحفية روسية فإن المفاوضات تواجه عقبة مالية كبيرة".

واستعرض القوس ما قدمه اللاعب خلال الموسم الجاري 2026/2027، حيث سجل 7 أهداف في 11 مباراة بدوري روشن، بالإضافة لهدف آخر في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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ومن جانبه، استضاف القوس الصحفي فياتشيسلاف إليوشين لسؤاله عن الأمر، حيث قال:"لا يمكن أن نقول هذه المرة إن سيسكا موسكو مهتم بدرجة كبيرة بالنصيري، لأنه لو قرأتم مصادرنا ستعرفون أن هناك قائمة طويلة من المهاجمين المستهدفين".

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وأضاف:"هذا الانتقال لا يبدو ممكنًا في الوقت الحالي، لأن هناك العديد من العراقيل التي تواجه سيسكا موسكو".

الجانب المالي

وواصل إليوشين حديثه:"الأمور صعبة لأننا عندما نتحدث عن سيسكا فهو ليس ناديًا غنيًا في روسيا، ولا يمكنه التعاقد مع لاعبين بقيمة عالية للغاية، ولو نظرنا للتاريخ سنجد أن أغلى انتقال كانت قيمته 23 مليون يورو".

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وأوضح:"أنا لست متأكدًا بأن سيسكا يمكنه أن يدفع مثل هذا المبلغ للنصيري في الوقت الحالي، الفريق بحاجة إلى مهاجم هداف بسبب وجود مشكلة في خط الهجوم، ولكن من الصعب التوقيع معه، خاصة وأن زينيت حاول ضمه في شتاء 2026 ولكنه فشل".