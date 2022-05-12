رحيل الثنائي يقترب .. دي يونج وتير شتيجن ضحايا وضع برشلونة الاقتصادي

يعد وضع نادي برشلونة الإسباني المالي أكثر من حساس، حيث يبلغ إجمالي ديون النادي أكثر من 1.4 مليار يورو، فيما تبلغ الديون قصيرة الأجل 730 مليونًا، كما تجاوز حد تكلفة الرواتب -144 مليون يورو.

الوضع الاقتصادي في برشلونة مرعب للغاية، ومع رغبة النادي الكتالوني في إعادة بناء مؤسسي ورياضي، فإنه يحاول زيادة دخله عبر بيع بعض الأصول.

بيع الأصول والدخول في اتفاقية "CVC" لبيع حقوق البث الخاصة بالنادي قد لا يكون كافيًا، لذلك فإنه برشلونة سيكون مضطرًا إلى التخلص من بعض أبرز نجومه في الصيف المقبل.

من هم المرشحون للرحيل عن برشلونة؟

يحتاج برشلونة بشكل عاجل إلى السيولة، وفي مكاتب "كامب نو" قرروا الاستماع إلى العروض التي تصل إلى 80% من لاعبي الفريق.

الصحفي الإسباني مانو كارينو أكد عبر برنامج "إل لارجيرو" الإذاعي أن برشلونة يدرس حاليًا بيع الثنائي فرينكي دي يونج، ومارك أندريه تير شتيجن.

ويرى برشلونة أن الثنائي قادر على ضخ المال الكافي لمساعدة النادي في استعادة بريقه خلال السنوات القليلة القادمة.

وهناك مجموعة تضم خمسة أو ستة لاعبين فقط لن يكون خروجهم ممكنًا، هم إريك جارسيا، ورونالد أراوخو وبيدري، وجافي، وفيران توريس، وأنسو فاتي.

ما هي القيمة التي سيقبل بها برشلونة لبيع دي يونج؟

حسب مصادر استشارها "جول GOAL" فإن برشلونة سيرحب بأي عرض يصل إلى دي يونج بين 50 إلى 60 مليون يورو في الصيف الجاري.

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ويعد دي يونج واحدًا من بين اللاعبين القلائل في برشلونة الذين يتمتعون بقيمة سوقية عالية، وهناك عدد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته.

ويعد مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني أبرز المهتمين بالحصول على دي يونج.

عدم الاستماع إلى العروض سيكون كارثة

دي يونج تحول من لاعب لا مساس به إلى لاعب يمكن رحيله، رغم أن مجلس الإدارة يستمر في الاعتقاد بأنه لاعب يمكن بناء الحاضر والمستقبل عليه.

لكن الوضع هو عدم وجود أي مال في برشلونة، وبيع الأصول لن يكون كافيًا، ولذلك يجب بيع بعض اللاعبين.

وإذا وصل عرض جيد إلى برشلونة فإن النادي سيستمع إليه ويتفاوض، لأن عدم القيام بذلك في الوضع الاقتصادي الحالي سيكون كارثة في النادي الكتالوني بكل المقاييس.

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