"رحيله قرار خاطئ .. الاتحاد لم يخسر الدوري بسبب كونترا، بل لهذه الأسباب"

الاتحاد خسر الدوري السعودي بعد صدارة طويلة

انتقد الناقد الرياضي صالح الطريقي قرار إدارة الاتحاد رحيل المدرب الروماني كوزمين كونترا، مؤكدًا أنه ليس المسؤول عن خسارة لقب الدوري السعودي لصالح الهلال.

الاتحاد حافظ على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي طوال الموسم قبل أن يفقدها في الجولة الـ28 بخسارته أمام الطائي وتأخره بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال الذي تُوج باللقب في النهاية بفارق نقطتين عن العميد.

ماذا قال الطريقي عن رحيل كونترا والمسؤول عن خسارة الدوري؟

الصحفي المخضرم برأ المدرب الروماني من تهمة إضاعة الدوري السعودي، موجهًا أصابع الاتهام في ذلك للإدارة التي أخطأت في عدة قرارات خلال الموسم أبرزها التخلي عن نجوم الفريق في سوق الانتقالات الشتوي.

الاتحاد كان قد باع الثانئي عبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد للهلال في يناير الماضي، وذلك بعد رفضهما تجديد العقد والتوقيع في الفترة الحرة للفريق العاصمي، وقد رأت الإدارة أن الأفضل هو بيع ما تبقى في مدة العقد بدلًا من خسارة الثنائي مجانًا بعد عدة أشهر.

الطريقي أضاف في تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي "الاتحاد لم يُجدد عقد كونترا، من الظلم صراحة أن يكون المدرب ناجح ويُظلم ويُحمل مسؤولية ضياع الدوري".

"المدرب فنيًا كان ناجحًا، ما أعاق الاتحاد وجعله يخسر البطولة الإدارة بعدة قرارات خاطئة، أبرزها التفريط باللاعبين في الشتاء، بغض النظر عن رغبتهم الرحيل لكن الإدارة فشلت في الحفاظ عليهم، وفي النهاية المدرب يدفع الثمن رغم أنه أثبت نجاحه معهم بالفعل".

أتم "كونترا كان جيدًا حتى فقد أدواته في الشتاء، بجانب إيقاف فهد المولد وإصابة كريم الأحمدي، لماذا أجرب مدربًا جديدًا وأنا لدي واحدًا نجح بالفعل؟".

ماذا قدم كونترا مع الاتحاد؟

الاتحاد تعاقد مع كونترا ليخلف فابيو كاريلي في أغسطس الماضي، وقد قال أنمار الحائلي رئيس النادي آنذاك أن المدرب البرازيلي قام بعمل كبير لكن وقته انتهى ولم يعد مناسبًا للمرحلة الحالية التي تتضمن المنافسة على لقب الدوري.

كونترا قاد الاتحاد في 29 مباراة فاز في 19 وخسر 5 وتعادل في مثلها، وضمن الدوري السعودي حقق 18 انتصارًا من إجمالي 27 مباراة، وقد خسر 4 مباريات وتعادل في 5.

النادي الجداوي كان قد أعلن تجديد عقد المدرب لموسم جديد في إبريل الماضي، لكن يبدو أنه لم يُفعل العقد الجديد وقد اتخذ قرار إقالته عقب نهاية الموسم وأعلن أمس توقيعه مع البرتغالي نونو سانتو لقيادته في موسم 2022-2023.

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