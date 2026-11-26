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عاش فريق بشكتاش، بقيادة مدربه فينتشنزو إيتاليانو، لحظات ذعر كبيرة قبل مباراته أمام هابويل بئر السبع في الدوري الأوروبي، المقررة الليلة في جورجيا بسبب الظروف السياسية المتعلقة بالفرق الإسرائيلية.

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وتعرضت الطائرة التي كانت تقل الفريق التركي إلى باتومي لصاعقة في أثناء تحليقها. وجعلت الأحوال الجوية القاسية، من أمطار غزيرة وبرَد واضطرابات جوية عنيفة، الرحلة عصيبة، إلى درجة أن بعض أعضاء البعثة وصفوها بأنها أسوأ رحلة جوية في حياتهم.

وروى مسؤولو بشكتاش أنفسهم تفاصيل تلك اللحظات من الرعب الحقيقي، في تصريحات لقناة TRT Sport بعد أن عادوا إلى الأرض. إذ حالت الظروف الجوية الصعبة دون تمكن الطيار من إتمام مناورة الاقتراب من مطار باتومي الجورجي بشكل آمن، ما جعل تغيير المسار فورًا أمرًا لا مفر منه.

وهكذا جرى تحويل مسار الطائرة نحو تركيا، لتهبط دون أي عوائق أخرى في مطار ريزة-أرتفين، حيث كانت مجموعة من المشجعين في انتظار اللاعبين، الذين بدوا هادئين رغم الخوف الذي عاشوه.

وقبل مباراة الجولة الخامسة في "يوروباليج"، يحل بشكتاش في المركز الخامس في جدول مرحلة الدوري، برصيد 7 نقاط، ليبعد عن بنفيكا وبورنموث وفرينكفارو، أصحاب العلامة الكاملة، بفارق خمس نقاط، بينما يأتي هابويل بئر السبع، في المركز الثالث والثلاثين بنقطة واحدة.