رحلة استمرت 30 عامًا .. أرقام حققها ليفربول قبل أن يرفع لقب الدوري الإنجليزي

ما هي أبرز أرقام ليفربول في البريميرليج خلال 30 عامًا في البطولة

حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، وذلك على الرغم من تبقي 7 جولات على نهاية المسابقة، والسبب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي.

ومنح تشيلسي رسميًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول ، بعدما تغلب في الجولة الحادية والثلاثين على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك يظل الفارق بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني كما هو 23 نقطة، ومع تبقي 7 مباريات فقط، يحسم الريدز اللقب رسميًا، ويصبح في حوزتهم 19 لقبًا أخيرًا بعد صيام استمر منذ 1990.

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ليفربول احتاج 30 عامًا لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي رقم 19 في مسيرته والأول بالمسمى الحديث.

ما هي أرقام ليفربول التي حققها قبل الفوز بالدوري الإنجليزي؟

في هذه الفترة، اعتمد الريدز على 239 لاعبًا صرف عليهم 1.47 مليار إسترليني، آخرهم كان تاكومي مينامينو والذي انضم في يناير الماضي.

وكانت أكبر فترة استقدم فيها صفقات جديدة بين 2005 و2008، إذ تعاقد مع 40 لاعبًا في 3 سنوات فقط.

خلال هذه الفترة، لعب 1149 مباراة أي 103410 دقيقة دون احتساب الوقت الإضافي دون شك.

كما حقق الفوز في 595 مباراة بنسبة نجاح وصلت إلى 52% وسجل 1968 هدفًا واستقبل 1146 هدفًا أي أنّ الفارق وصل إلى 822 هدفًا، وحصد 2075 نقطة في هذه الرحلة الطويلة.

أكثر فريق جلب نقاط لليفربول خلال هذه الفترة هو توتنهام بواقع 108 نقطة، وذلك في 60 مباراة لعبها الثنائي في الدوري الإنجليزي خلال 30 عامًا.

وفي ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون حققوا 105 نقطة بينما وست هام هو ثالث أكثر الضحايا بعد تحقيق 101 نقطة أمام الهامرز.

وهناك فرق لم يتعثر أمامها ليفربول مطلقًا وحقق الانتصار ضدهم في جميع المباريات وهم برايتون وكارديف وهدرسفيلد ونوتس كاونتي، إلا أنّه لم يلعب أكثر من 5 مباريات أمام هؤلاء الفرق.

أما أكثر الفريق أفقدت ليفربول النقاط، فهم مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال، فالريدز يمتلك 29.3% فقط من إجمالي النقاط أمام مانشستر يونايتد، أما الفريق الوحيد الذي فشل الريدز في خطف منه أي نقطة فهو بلاكبول والذي لعب أمامه مباراتين فقط في موسم 2010-2011.

أكثر من شارك في مباريات لليفربول خلال هذه الفترة هما جيمي كاراجير وستيفن جيرارد، أما أكثر من سجل فهو روبي فاولر يليه جيرارد ثم مايكل أوين والرابع محمد صلاح وخامسًا لويس سواريز.

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