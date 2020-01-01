رحلة استكشافية للبرتغال - مانشستر يونايتد يُريد برونو فيرنانديز

النادي يريد التدعيم بشتى السل..

عاد اهتمام مانشستر يونايتد ببرونو فيرنانديز، لاعب سبورتينج لشبونة، من أجل دعم مركز الارتكاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أولي جونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر، طالب إدارة المانيو بضرورة تدعيم مركز منتصف الملعب في الميركاتو، لا سيما وبعد إصابة وتمرد بول بوجبا مع الغياب الطويل المتوقع لسكوت ماكتوميناي بسبب الإصابة أيضًا.

وبحسب تقارير من الصحافة الإنجليزية، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد بصدد إرسال كشافة النادي إلى المباريات المقبلة لبورتو وسبورتينج لشبونة وبنفيكا من أجل تحديد أهداف جديدة لضمها في يناير وكذلك في الصيف.

لكن فيرنانديز يظل هدفًا قائمًا بالفعل بالنسبة لليونايتد، وعلى الرغم من ارتفاع سعره إلا أن هذا لن يكون عائقًا أمام الإدارة الإنجليزية، إذ أنها تريد أن تُلبي طلب سولشاير بكل السبل الممكنة.

الضلوع إلى خيار صاحب الـ25 عامًا أتى بعدما يأس مانشستر يونايتد من التعاقد مع كريستيان إريكسن، والذي بات انتقاله وشيكًا إلى الإنتر ، إلى جانب رفض ليستر سيتي التخلي عن جيمس ماديسون.

بدوره، فإن فيرنانديز قد جدد عقده مع سبورتينج لشبونة في أغسطس الماضي وحتى صيف 2023، ويمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو.

فيرنانديز ليس اللاعب الوحيد الذي سيحاول اليونايتد ضمه في الشتاء، فمواطنه روبن نيفيز والذي ينشط في ولفرهامبتون هو أحد الخيارات المقترحة أيضًا والمرجوة لتعويض بوجبا هذا الشتاء.

بشكل عام، فإدارة المان تسعى إلى تعويض فشلها في التعاقد مع إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج الذي انضم إلى بوروسيا دورتموند بعدما كان على بعد خطوة واحدة من الأولد ترافورد، إذ أن تدعيم منتصف الملعب ومركز المهاجم سيكون بمثابة مصالحة الجماهير على هذا الإخفاق.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ارتبط فيها اسم فيرنانديز باليونايتد، إذ كان هدفًا بالفعل خلال الصيف الماضي، ولكن يظل اللاعب محط اهتمام أندية أخرى وعلى رأسها توتنهام.