رجل رائع ورجل مخيب | مانشستر سيتي - آرسنال

من هو أفضل وأسوأ لاعب في لقاء مانشستر سيتي وآرسنال

سقط نادي آرسنال في ملعب "اتحاد" أمام مانشستر سيتي بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي في أول لقاء بعد جائحة كورونا.

الأهداف جاءت عن طريق رحيم سترلينج وكيفين دي بروينه وفيل فودين لتكون أول أهداف البريميرليج بعد استئناف البطولة.

الفوز قلّص الفارق بين مانشستر سيتي وليفربول إلى 22 نقطة بتواجد السيتزنز في المركز الثاني برصيد 60 نقطة بينما آرسنال في المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

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وظهر أكثر من لاعب بصورة جيدة وآخرين بصورة سيئة والتي نستعرضها في التقرير الآتي:

رجل رائع | كيفين دي بروينه

عاد دي بروينه ليمارس هوايته المفضلة بصناعة وتسجيل الأهداف في لقاء آرسنال وكان عامل حسم في المباراة.

البلجيكي سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء وصنع الهدف الأول بجانب خلقه فرصتين سانحتين للتسجيل وذلك في 70 دقيقة لعبها.

وكالعادة، كانت تمريراته الطولية مثالية، إذ لعب 8 كرات منها 7 صحيحة وسدد 5 مرات منها 3 مرات على المرمى ومرتين تصدى لهما الدفاع.

وبلغت نسبة مروغاته الناجحة 100% بواقع 3 مرات صحيحة من أصل 3 محاولات.

وكسب أيضًا 3 صراعات من أصل خمسة كما شتت الكرة في 3 مناسبات.

رجل مخيب | ديفيد لويز

لم يلعب لويز سوى 25 دقيقة فقط ولكنّها كانت كارثية على آرسنال وتحمل الخير كله لمانشستر سيتي.

فبعد أن شارك في الدقيقة 24 بديلًا لماري المصاب تسبب في الهدف الأول وأصبح أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري تسببًا في أهداف وفرص على مرمى فريقه.

ولم يتوقف عند ذلك، بل عرقل رياض محرز في الشوط الثاني وتعرض للطرد وتسبب في ركلة جزاء سددها دي بروينه وحولّها للهدف الثاني.

صحيح أنّ عدد كبير من لاعبي الجانرز لم يكونوا في أفضل أحوالهم لكن لم يكن هناك أسوأ من لويز في اللقاء.