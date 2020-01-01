رجل رائع ورجل مخيب | ليفربول وإيفرتون

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب خلال مباراة اليوم بين ليفربول وإيفرتون ضمن لقاءات دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

حقق فريق ليفربول الفوز اليوم أمام نظيره إيفرتون بهدف نظيف ضمن لقاءات دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي وهي المواجهة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

جاء هذا الفوز بأقدام اللاعبين الشباب الذين دفع بهم المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ومنحهم الثقة اللازمة لمواجهة كتيبة أنشيلوتي.

في الأسطر المقبلة سنستعرض سويًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - أدريان

حارس مرمى ليفربول الذي جاء بشكل طاريء مطلع الموسم الجاري بعد إصابة أليسون بيكر واتخذ المكان الأساسي لعدة أسابيع استحق لقب الأفضل في تلك المباراة.

لولا أدريان لخرج إيفرتون منتصرًا في الشوط الأول بثلاثية على الأقل، إلا أن الحارس الكبير نجح في التصدي للعديد من الكرات التي منعت الضيوف من التسجيل.

رجل مخيب - ريتشارليسون

النجم البرازيلي عولت عليه جماهير إيفرتون الكثير في المباراة التي أقيمت اليوم بالأخص في ظل غياب نجوم ليفربول عن تلك المواجهة.

صلاح وليفاندوفسكي وأكثر اللاعبين تطوراً تحت قيادة يورجن كلوب

في الوقت نفسه لم نشاهد ريتشارليسون في لقطة مميزة أو كرة خطرة طوال الـ 90 دقيقة سوى في مناسبة وحيدة بالدقيقة الـ 25 عمر الشوط الأول وفشل في قيادة خط هجوم التوفيز للتسجيل في شباك ليفربول.

ما دون ذلك استحق ريتشارليسون أن يحصل على لقب أسوأ لاعب في المباراة بالأخص من جانب الفريق الضيف الذي لم يلعب سوى 45 دقيقة فقط.