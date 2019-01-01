رجل رائع ورجل مخيب | فالنسيا وريال مدريد

تعرف على خيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة فالنسيا وريال مدريد بالليجا.

خسر نادي ريال مدريد اليوم أمام نظيره فالنسيا خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ ١٧ من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تحولات عديدة في موازين القوة وفي سيطرة كل فريق عليها حيث بدأ الملكي بشكل جيد لكن فالنسيا نجح في قلب الأمور.

في الأسطر المقبلة سنستعرض سويًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - دانييل واس

اللاعب الدنماركي قدم مباراة أكثر من مذهلة في مركز الظهير الأيمن ونجح في إيقاف خطورة رودريجيو نجم ريال مدريد.

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بالإضافة لذلك كانت لإضافته الهجومية كلمة السر في تسجيل فريقه لهدف التقدم على الفريق الملكي، بعدما صنع الهدف الوحيد للخفافيش في المباراة.

وعلى مستوى الأرقام فكانت تمريراته دقيقة وفاز ثلاث كرات هوائية كما سدد كرتين على المرمى هذا بالإضافة لكونه لم تتم مرواغته طوال المباراة.

رجل مخيب - رافايل فاران

نجم دفاع ريال مدريد يستمر في تقديم المستويات المخيبة، وبالرغم من ظهوره في أكثر من كرة بشكل جيد إلا أنه إجماليًا كان الأسوأ بين نجوم الفريقين.

فاران كان من أسباب الهدف الذي تلقاه ريال مدريد بسبب سوء التمركز الذي كان فيه وقت تمرير الكرة لمحرز الهدف كارلوس سولير.

كما انه على مستوى الأرقام لم يقطع سوى كرة واحدة طوال المباراة، كما لم يقدم المساهمة الهجومية التي احتاجها ريال مدريد في الكرات العرضية التي يمتاز فيها مع راموس.