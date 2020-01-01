رجل رائع ورجل مخيب | ريال مدريد وبرشلونة

تعرف على خيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

أقيمت اليوم مباراة الجولة الـ 26 في الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

المباراة شهدت سيطرة متبادلة بين الفريقين خلال شوطها الأول، وخطورة كتالونية في بداية الشوط الثاني تحولت ريال مدريد بعد أول ربع ساعة ليسجل الملكي هدفين.

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في الأسطر المقبلة معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - تيبو كورتوا

الحارس البلجيكي كان نقطة تحول واضحة في أحداث المباراة بما قدمه من مستويات خلال الشوط الأول من عمرها.

كورتوا تصدى لانفراد تام من البرازيلي أرتور ومن بعده كرة مماثلة لليونيل ميسي شهدت مضايقة من الفرنسي رافاييل فاران، وآخر أمام مارتن برايثوايت بعد حلول كبديل بشكل مباشر.

حارس مرمى تشيلسي السابق لم يكن المرشح الوحيد فكان هناك تير شتيجن الذي تألق في الشوط الثاني، ومعه نيلسون سيميدو الذي قضى على خطورة البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل أن يسجل الأخير من الكرة الوحيدة الذي مر بها.

رجل مخيب - جوردي ألبا

ظهير برشلونة العائد من الإصابة لم يعط الإضافة المنتظرة منه في مباراة الكلاسيكو بعدما ظهر بشكل بعيد للغاية عن مستواه.

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ألبا كان سيئًا على المستوى الدفاعي ولم يقدم المساهمة الهجومية التي يتميز بها والمعروفة عنه طوال مسيرته مع برشلونة.

لكن ألبا كذلك لم يكن المرشح الوحيد لذلك اللقب فمعه فينيسيوس الذي اختفى في مراقبة سيميدو بالرغم من مساهمته في الهدف، كذلك هناك راموس الذي ترك تمركزه في أكثر من مناسبة ولم يكن بالقوة الكافية في كرات عديدة.