رجل رائع ورجل مخيب | ريال بيتيس وريال مدريد

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مواجهة ريال بيتيس وريال مدريد في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

فاز ريال بيتيس اليوم على فريق ريال مدريد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني على ملعب بنيتو فيامارين.

الفوز جاء بعد مباراة مذهلة من نجوم ريال بيتيس كانوا الأقرب خلالها لتحقيق الفوز لولا تألق تيبو كورتوا وسوء التوفيق في بعض الأحيان.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

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رجل رائع - سيدني

قلب دفاع فريق ريال بيتيس بعيدًا عن الهدف الرائع الذي سجله، قدم مباراة دفاعية أكثر من رائعة بجوار مارك بارترا مدافع برشلونة السابق.

سيدني إلتحم في ثلاث كرات هوائية ونجح فيهم، كما قطع عدة كرات خطيرة كادت تتحول لهجمات حقيقية على أصحاب الأرض، كل هذا ولم نتحدث عن تمركزه المذهل طوال المباراة وظهوره في كل المناسبات الخطرة لريال مدريد.

كل هذا بالإضافة للهدف المذهل الذي سجله أفضل من أي مهاجم كان سيحصل على تلك الكرة في الزاوية الضيقة لمرمى تيبو كورتوا.

وبجوار سيدني يجب ألا نبخس بحق النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية نبيل فقير الذي قدم مباراة مذهلة أرهق خلالها خط دفاع ريال مدريد ووسط ملعبه.

رجل مخيب - سيرخيو راموس

راموس قدم مباراة هي الأقل له منذ فترة طويلة، وربما هذا الموسم فالنجم الإسباني أخطأ في تقدير كرة تسببت في الهدف الأول لريال بيتيس وكرر الخطأ في كرة الهدف الثاني بالاشتراك مع بنزيما.

كذلك تمركزه الدفاعي طوال المباراة لم يكن في أفضل أحواله فرأينا نجوم بيتيس يذهبون بالكرة تلو الأخرى على مرمى تيبو كورتوا في غياب قائد الدفاع.

راموس فاز بكرة ثنائية واحدة طوال المباراة ولم يبعد أي كرة عن مناطق الخطورة وكان معظم أوقات المباراة يحاول تقديم المساهمة الهجومية دون فائدة.