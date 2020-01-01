الدوري الإسباني

رجل رائع ورجل مخيب | ريال بيتيس وبرشلونة

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تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة ريال بيتيس وبرشلونة.

حقق فريق برشلونة الفوز اليوم أمام نظيره ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني .

شهدت المباراة تقلبات عديدة طوال أحداثها فتقدم بيتيس وتعادل برشلونة ثم تقدم أصحاب الأرض من جديد وقلب النادي الكتالوني النتيجة.

اختيارات المحررين

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    في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

    رجل رائع .. ليونيل ميسي

    Lionel Messi Sergio Busquets Barcelona Betis

    النجم الأرجنتيني ربما لم يسجل لكنه كان حاضرًا بقوة في ملعب ريال بيتيس كما هي العادة بالنسبة له طوال السنوات الماضية.

    ميسي صنع الأهداف الثلاثة التي سجلها برشلونة وكان أكثر نجوم النادي الكتالوني خطورة على المرمى لولا تألق حارس ريال بيتيس.

    البولجا كما يطلق عليه سدد الكرة على مرمى بيتيس أربع مرات وراوغ خمس مرات كما قدم ست تمريرات بفرص لأهداف لزملائه.

    برشلونة يقلب الطاولة على بيتيس في ليلة صناعة ميسي للثلاثية

    رجل مخيب .. عيسى ماندي

    Aissa Mandi Betis

    نجم منتخب الجزائر لم يكن في أفضل أحواله خلال مواجهة اليوم أمام البعبع الكتالوني وفشل في تقديم المستوى الذي يسمح لفريقه بتحقيق نتيجة إيجابية.

    ماندي فشل في التعامل مع أغلب الكرات الخطرة التي ذهبت تجاه مرمى فريقه وكان معظم التأقل محصور عند بارترا والحارس روبيليس.

     

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