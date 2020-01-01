رجل رائع ورجل مخيب | توتنهام ومانشستر يونايتد

تعرف على اختيارات جول.كوم لرجل رائع ورجل مخيب كأفضل وأسوأ اللاعبين في المباراة.

تعادل فريق توتنهام اليوم الفوز مع نظيره مانشستر يونايتد بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

التعادل جاء ليرفع من رصيد توتنهام للنقطة رقم 42 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وليرفع رصيد مانشستر للنقطة 46 في المركز الخامس.

في الأسطر المقبلة نستعرض معًا اختيارات جول.كوم لرجل رائع ورجل مخيب في مباراة اليوم:

رجل رائع - هوجو لوريس

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نجم فريق توتنهام دافع عن مرماه بشكل رائع خلال الشوط الأول من المباراة وكان السبب الأساسي في خروج توتنهام متقدمًا في النتيجة.

لولا تألق لوريس في الشوط الأول لكانت النتيجة تشير لتقدم مانشستر يونايتد بكل تأكيد، وتألقه كان من مفاتيح تفوق توتنهام في المواجهة بكل تأكيد، فوجد مانشستر يونايتد نفسه تحت ضغط التأخر في النتيجة لفترة طويلة.

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وبالرغم من تسجيله لهدف توتنهام الأول، إلا أن ستيفين بيرجوين لم يقدم نفس المساهمة التي قدمها حارس مرمى السبيرز.

رجل مخيب - دافيد دي خيا

بالرغم من تألقه في لقطات لاحقة، كان خطأ دافيد دي خيا هو السبب الأساسي في الهدف الأول لفريق توتنهام والذي جاء عن طريق اللاعب ستيفين بيرجوين.

دي خيا الذي يعاني كثيرًا من تراجع مستواه فشل في أن يكون مصدر الأمان بالنسبة لمانشستر يونايتد كما كان طوال السنوات الماضية.

لكن وبالرغم من كل ذلك كان هناك من هو أسوأ منه في أرض الملعب وهو اللاعب أنطوني مارسيال الذي فشل في كل المهام الموكلة له فخرج ودخل مكانه أودين إيجالو.