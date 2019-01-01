رجل رائع ورجل مخيب | برشلونة وريال مايوركا

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة.

حقق فريق برشلونة الفوز اليوم أمام نظيره ريال مايوركا بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة متعة عالية بين الفريقين في ظل عدد الأهداف الكبيرة التي تم تسجيلها بالتحديد في الشوط الأول من عمر اللقاء.

في الأسطر المقبلة نستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب المباراة:

رجل رائع - ليونيل ميسي

ترشيحات أفضل لاعب في المباراة كانت عديدة في مباراة اليوم وكان من ضمنها ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان وحتى فرينكي دي يونج ومهاجم مايوركا انتي بوديمير.

لكن الخيار في النهاية وقع على الأرجنتيني الذي سجل هاتريك وكانت بصماته الهجومية واضحة على أداء الفريق طوال المباراة وحتى نهايتها.

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وبالرغم من أنه لم يكن اليوم الأفضل لميسي وأنه لم يراوغ سوى أربعة مرات فقط حتى الدقيقة الـ ٧٥ إلا أنه سجل الهاتريك الثاني له في الموسم وصنع أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

رجل مخيب - خوان ساستري

كما كان الحال بالنسبة لأفضل لاعب في المباراة كانت خيارات الأسوأ متعددة ما بين أنطونيو رايلو ومارتن فالخنت قلبا دفاع مايوركا وخوان ساستري الظهير الأيسر وجيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة.

لكن خوان ساستري استحق الانفراد باللقب بعدما فشل في تقديم أي رد فعل يذكر أمام توالي الهجمات على فريقه من جانبه المستباح طوال أحداث المباراة.

ساستري لم يقدم أي شيء طوال المباراة حتى تعرض للإصابة في نهايتها في كرة مشتركة مع كارليس ألينيا وكان أقل نجوم الفريقين في محاولات قطع الكرات أو الالتحام بل كاد يتسبب في الهدف السادس.